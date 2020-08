Gastgewerbe stark betroffen : Arbeitsausfall bei Kurzarbeitern liegt im Schnitt bei 43 Prozent

Ein Kellner räumt einen Tisch in einem Restaurant ab (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

München Wer in Deutschland coronabedingt kurzarbeitet, hat seine Arbeitszeit im Juli laut einer Umfrage im Schnitt um 43 Prozent reduziert. Einige Branchen sind deutlich stärker betroffen als andere.

In der Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren im vergangenen Monat 17 Prozent in Kurzarbeit, wie das Münchner Ifo-Institut auf Basis seiner Unternehmensumfragen schätzt - in dieser Gruppe betrug der Arbeitsausfall damit sieben Prozent. Einige Branchen sind deutlich stärker betroffen als andere.