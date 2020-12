Laschet präzisiert Lockdown-Maßnahmen : Zahl der Covid-Patienten auf NRW-Intensivstationen erstmals vierstellig

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einer Pressekonferenz zur aktuelle Lage. (Archivfoto) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde für NRW präzisiert. Heimbesuchsverbote soll es keine geben, die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten wurden jedoch verschärft.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Menschen auf eine harte Zeit und Tage der Entbehrung eingeschworen. Die Berichte aus den Intensivstationen in Deutschland seien dramatisch, sagte Laschet am Sonntag in Düsseldorf.

Seit Oktober habe sich die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in NRW vervierfacht. Seit Samstag sei ihre Zahl auf über 1000 gestiegen. Es seien nur noch 15 Prozent der Intensivkapazitäten verfügbar - „mit sinkender Tendenz“.

„Wir brauchen jetzt eine Vor-Quarantäne vor dem Weihnachtsfest und deutliche Maßnahmen danach“, sagte Laschet. Hamsterkäufe und überfüllte Innenstädte müssten vermieden werden. „Der Lockdown muss schnellstmöglich kommen“, sagte Laschet.

Das öffentliche Leben in Deutschland wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie schon ab dem kommenden Mittwoch (16. Dezember) drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Sonntag.

Der ab Mittwoch geltende harte Lockdown unterscheidet sich laut Laschet beim Umgang mit alten und kranken Menschen vom Frühjahrslockdown. Es sei gemeinsame Haltung gewesen, "nicht wieder die Alten und Pflegebedürftigen abzuschotten", sagte Laschet am Sonntag in Düsseldorf. "Wir brauchen Lösungen, die sie nicht wieder in Einsamkeit führen und allein lassen."

Laschet sagte, um dies zu erreichen, sei die Pflicht der Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen zu regelmäßigen Coronatests eingeführt worden. Die Mitarbeiter müssten nun auch verpflichtend FFP2-Masken tragen. In Corona-Hotspots gelte außerdem die Pflicht für Besucher der Heimbewohner, einen höchstens 24 Stunden alten negativen Coronatest vorzulegen.

In Nordrhein-Westfalen sollen laut Laschet die Schulen ab Mittwoch nicht grundsätzlich geschlossen werden. Es bleibe bei der am Freitag verkündeten nordrhein-westfälischen Entscheidung, die Präsenzpflicht aufzuheben. Es gebe aber für Schulen und Kitas eine Betreuungsgarantie - Eltern, die ihre Kinder in die Betreuung geben müssten, könnten dies weiterhin. An den Schulen sei dies dann aber kein Unterricht wie üblich.

