Fernsehansprache des russischen Präsidenten : Putin verschiebt wegen Coronavirus Referendum über Verfassungsreform

Moskau In Russland soll eine umstrittene Verfassungsreform unter anderem zu zwei weiteren Amtszeiten des amtierenden Präsidenten Wladimir Putin führen. Das Referendum zu dieser Reform soll nun verschoben werden.

Wegen der Corona-Pandemie hat Russlands Präsident Wladimir Putin das Referendum über eine geplante Verfassungsreform verschoben, die ihm den Weg zu weiteren Amtszeiten ebnen soll. Die Menschen sollten jetzt „besser zu Hause bleiben“, sagte der Staatschef am Mittwoch in einer seltenen Fernsehansprache. Zugleich ordnete er an, dass die Russen in der kommenden Woche nicht zur Arbeit gehen sollen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.