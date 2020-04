Lieber darauf verzichten : Verbraucherzentrale rät von Corona-Selbsttests ab

Düsseldorf Verbraucher sollen von Selbsttests auf das Coronavirus nach Empfehlung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen besser die Finger lassen.

Einerseits müssten sie die Tests selbst bezahlen, andererseits seien sie sehr fehleranfällig, erklärten die Verbraucherschützer am Samstag in Düsseldorf. In Laboren und beim Material komme es außerdem zu Engpässen. Es sei daher sinnvoll, Testkapazitäten für besonders betroffene Gruppen wie Pflegebedürftige, Ärzte, Kranken- und Altenpfleger freizuhalten.