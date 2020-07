Umfrage : Verbraucher rechnen mit anhaltenden Corona-Einschränkungen

Düsseldorf Die Auswirkungen der Corona-Krise werden noch lange zu spüren sein. Davon geht die Mehrheit der Deutschen laut einer Umfrage aus. Der Tenor: Von Normalität sind die Deutschen weit entfernt.

Zurzeit sind die Verbraucher in Deutschland der Umfrage zufolge von Normalität allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet in den nächsten Monaten finanzielle Einbußen durch die Corona-Krise. Und viele sind mit ihren Aktivitäten angesichts der Pandemie noch vorsichtig. So wollen in den nächsten zwei Wochen nur 20 Prozent der Befragten ein Fitnessstudio besuchen und nur 7 Prozent mit dem Flugzeug reisen. Rund 58 Prozent der Befragten wollen überfüllte öffentliche Plätze meiden.