Laientests verzögern sich : Van Laack kritisiert Zulassungsstau

Düsseldorf Ab Samstag soll es erste Laientests im Handel geben - wenn geliefert werden kann. Der Hemdenproduzent van Laack will Tests anbieten, hat aber noch kein grünes Licht. Das geht Dutzenden Lieferanten so. Die Zulassungsbehörde weist Kritik zurück.

Zu ihnen gehört der Hemdenproduzent van Laack, der den „Lepu-Medical-Schnelltest“ vertreiben will, der in Österreich bereits in Kitas und Schulen eingesetzt wird. Van Laack hat fünf Millionen Tests auf Lager, bis April sollen 25 Millionen folgen. Doch die Zulassung lässt auf sich warten. „Dringende Anfragen seitens des Lebensmittelhandels und von Drogeriemärkten können nicht bedient werden“, sagte Van-Laack-Chef Christian von Daniels. Die Behörde verteidigte sich: „Die Prüfdauer von Sonderzulassungsverfahren hängt wesentlich von der Qualität und Vollständigkeit der eingereichten Daten ab.“ Aldi etwa will ab Samstag fünf Laientests für 25 Euro verkaufen, Drogeriemärkte wollen nächste Woche loslegen – wenn die Hersteller liefern dürfen.