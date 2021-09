Wirkweise und mögliche Vor- und Nachteile von VLA2001 : Valneva - das sollten Sie über den Totimpfstoff wissen

Arbeit in den Laboren von Valneva (Symbolbild). Foto: Valneva

Düsseldorf Noch in diesem Jahr könnte in Europa ein erster Totimpfstoff gegen Corona zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich das Vakzin des europäischen Herstellers Valneva in der letzten Phase vor der möglichen Zulassung. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Das beschleunigte Zulassungsverfahren bei der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) für den ersten mit klassischer Methode entwickelte Corona-Impfstoff läuft. VLA2001 heißt das Vakzin des österreichisch-französischen Impfstoffherstellers Valneva. Es ist der erste in Europa entwickelte Totimpfstoff und wird in den Sozialen Medien als Hoffnungsträger proklamiert. Denn Totimpfstoffe sind lange erforscht und könnten nun für jene geeignet sein, denen die mRNA- und Vektor-Technik nicht behagen. Was genau ist an diesem Impfstoff anders als an den bereits zur Verfügung stehenden? Wie funktioniert er und für wen soll der Impfstoff zur Verfügung stehen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist ein Totimpfstoff und wie funktioniert er?

Totimpfstoffe, auch inaktive Impfstoffe genannt, basieren auf abgetöteten Krankheitserregern oder Bestandteilen dieser Erreger. Diese sind nicht mehr in der Lage sich zu vermehren und können laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch keine Krankheiten verursachen. Die meisten bereits lange auf dem Markt befindlichen Impfungen – wie beispielsweise die gegen Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Diphterie oder auch Grippe - basieren auf diesem Prinzip.

Der Totimpfstoff VLA2001 setzt als Antigen auf das Ganzvirus – also das abgetötete Virus. Dazu wird SARS-CoV-2 chemisch inaktiviert, die Struktur des Spikeproteins bleibt jedoch erhalten. Weil diese abgetöteten Erreger nicht ausreichen, um im Körper eine Immunantwort auszulösen, werden dem Impfstoff sogenannte Wirkverstärker – sogenannte Adjuvantien - zugesetzt. Die besondere Struktur der Adjuvantien soll dazu beitragen, dass die Antigene von den körpereigenen Abwehrzellen besonders gut aufgenommen und registriert werden. Erst durch sie wird das körpereigene Abwehrsystem dazu angeregt, Antikörper zu produzieren, ohne dass die Krankheit ausbricht.

Was ist der Unterschied zu mRNA- und Vektor-Impfstoffen?

In Deutschland sind derzeit vier Impfstoffe zugelassen: zwei Vektor-Impfstoffe (Astrazeneca und Johnson & Johnson) und zwei mRNA-Impfstoffe (Biontech und Moderna). Bei diesen wird statt eines abgetöteten Erregers ein bestimmter Bestandteil des Virus in die Körperzellen eingeschleust. Dieser enthält den Bauplan für das Spike-Protein des Coronavirus. Das Immunsystem erkennt diese als Fremdkörper und wird aktiviert Antikörper zu bilden. Zudem wird im Immunsystem eine Erinnerung hinterlegt, die im Falle einer Infektion vor dem Virus schützt.

Was sind die Vor- und Nachteile von Totimpfstoffen?

Die größten Vorteile dieser Impfstoffe bestehen darin, dass sie schnell zu produzieren und lange lagerfähig sind. Sie können bei Kühlschranktemperaturen über mehrere Jahre hinweg aufbewahrt sowie relativ einfach in Herstellungsanlagen in der ganzen Welt produziert werden, berichtet das medizinische Fachportal „Gelbe Liste“. Zudem gelten Totimpfstoffe als nebenwirkungsarm.

Nachteil der Totimpfstoffen ist die Möglichkeit einer sogenannten Antikörper-abhängigen Immunverstärkung (ADE). Bei dieser kehrt sich die schützende Wirkung der Antikörper ins Gegenteil um. Dazu kann es beispielsweise dann kommen, wenn die Antikörper nicht passgenau am Virus ansetzen. Dieses Phänomen beobachteten Forscher in Zusammenhang mit verschiedenen Varianten des Denguevirus. Gegen das Virus immune Menschen erkrankten bei Kontakt mit anderen Stämmen des Erregers plötzlich noch schlimmer als Personen, die damit niemals zuvor in Kontakt gekommen waren. In Bezug auf den Impfstoff VLA2001 könnte das bedeuten, dass im „schlechtesten Fall bei einer weiteren Infektion eine verstärkte Infektion möglich ist“, schreibt das Fachportal „Gelbe Liste“.

Vektor oder mRNA-Impfstoffe übermitteln genetische Informationen über das Virus. Sie regen dadurch den Körper zu einer Art Simulation der Erkrankung an, in Folge derer dieser Antikörper baut. Ein Totimpfstoff hingegen ist im wahrsten Sinne des Wortes „tot“. Erst durch die Beimengung von Wirkverstärkern wird das Immunsystem überhaupt aktiviert, erklärt Virologe Friedemann Weber von der Uni Gießen gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Nachteil dieser Wirkverstärker: Adjuvantien können häufiger als Impfstoffe ohne diese zu vorübergehenden, harmlosen, aber störenden Reaktionen führen. Dazu zählen beispielsweise Verhärtungen an der Einstichstelle oder eine erhöhte Körpertemperatur, wie der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) in Zusammenhang mit der Schweinegrippe-Impfung auf seiner Website schreibt.

Was bedeutet ein beschleunigtes Zulassungsverfahren?

Es beinhaltet ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren. Damit ist des der prüfenden Zulassungsbehörde möglich, alle zur Sicherheit verfügbaren Daten unmittelbar zu prüfen, wenn sie verfügbar sind. Bei der normalen Zulassung werden die Studien erst nach Abschluss gesichtet und das jeweilige Vakzin erst dann auf seine Wirksamkeit geprüft.

Wann könnte VAL2001 zugelassen werden?

Der Impfstoff befindet sich derzeit in der letzten Phase (Phase III) vor der Zulassung. Diese wurde Ende April 2021 gestartet. Nun ist bei der britischen Zulassungsbehörde MHRA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren beantragt. Erste Ergebnisse der Phase-III-Studie werden für Oktober erwartet. Fallen diese positiv aus, könnte die Erstzulassung noch vor Ende 2021 erteilt werden.

Wie verträglich ist der Valneva-Impfstoff?

Impfungen an rund 150 Probanden und Probandinnen zwischen 18 und 55 Jahren in der Phase-I- und II-Studie geben Hinweise auf eine gute Verträglichkeit und Wirksamkeit. In der Phase III-Studie soll der Valneva-Wirkstoff nun mit Astrazeneca verglichen werden. Parallel soll der Totimpfstoff in weiteren Studien mit sechs anderen Impfstoffen auf seine Wirksamkeit als Auffrischungsimpfstoff geprüft werden. Diese Ergebnisse sollen Ende September 2021 vorliegen.

Wie oft muss das Vakzin von Valneva geimpft werden?

Voraussichtlich sind laut Herstellerangaben zwei Impfungen im Abstand von 28 Tagen erforderlich, um einen vollständigen Schutz zu erreichen. Als wahrscheinlich gilt darüber hinaus, dass auch hier Auffrischungsimpfungen nötig werden. Auch bei den derzeit verfügbaren Impfstoffen lässt der Impfschutz mit der Zeit nach. Aus diesem Grund starten ab September für einige Risikogruppen Dritt-Impfungen.

Gibt es bereits andere Totimpfstoffe?

Ja, doch keine, die in Europa zugelassen wären. Die beiden aus China stammenden Vakzine Coronavac und BBIBP-Cor-V basieren auf abgetöteten Erregern. Daneben ist das Vakzin CoronaVac des Impfstoffherstellers Sinovac in China und inzwischen mehr als 50 weiteren Ländern wie Chile oder Botswana zu Einsatz. Im Januar 2021 bekam der Totimpfstoff BBV152 des Unternehmens Bharat eine Notzulassung in Indien und wird seitdem dort verimpft, obwohl die klinische Phase-III-Studie noch nicht abgeschlossen war. Inzwischen wird BBV152 in rund 20 Ländern eingesetzt.

Wie geht es weiter?

Die EU-Kommission hat Sondierungsgespräche mit dem Impfstoffhersteller Valneva über den Ankauf des potenziellen Corona-Impfstoffs abgeschlossen. Der geplante Vertrag mit Valneva würde allen EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, in einem ersten Schritt zusammen 30 Millionen Dosen zu erwerben, mit der Option auf weitere 30 Millionen Dosen. Diese kämen zu 2,3 Milliarden Impfstoff-Dosen hinzu, die die Kommission sich bei sechs Impfstoffentwicklern bereits gesichert hat.