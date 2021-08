Pläne des Weißen Hauses : USA wollen von ausländischen Reisenden Corona-Impfung fordern

Washington Mit der Maßnahme sollen Reisebeschränkungen für ausländische Besucher schrittweise gelockert werden. Ausnahmen soll es nur wenige geben. Einen genauen Zeitplan gebe es aber noch nicht.

Die Vereinigten Staaten wollen künftig von allen ausländischen Einreisenden einen Nachweis über eine Corona-Impfung verlangen. Aus Kreisen des Weißen Hauses verlautete am Mittwoch, erste Schritte in diese Richtung seien bereits eingeleitet worden.

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat die Reisebeschränkungen für ausländische Besucher unter Hinweis auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Virus bisher nicht gelockert. Den Vorschriften zufolge dürfen Menschen, die nicht in den USA leben und sich in den vorangegangenen 14 Tagen in China, im europäischen Schengen-Raum, im Vereinigten Königreich, in Irland, Brasilien, Südafrika und Indien aufgehalten haben, nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Alle Ankommenden müssen unabhängig von ihrem Impfstatus einen negativen Corona-Test vorlegen, der innerhalb von drei Tagen vor der Einreise per Flugzeug durchgeführt wurde.