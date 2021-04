Wird nicht benötigt : USA werden Millionen Astrazeneca-Impfdosen exportieren

Ein Mitarbeiter im Impfzentrum hält ein Fläschchen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff gegen Corona in seiner Hand. (Archivfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Washington Drei Impfstoffe sind in den Vereinigten Staaten bisher zugelassen, Astrazeneca gehört nicht dazu. Nun will die US-Regierung 60 Millionen Dosen für den Export freigeben.

Die USA werden bis zu 60 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca für den Export freigeben. Dies werde geschehen, sobald die Prüfung durch die Bundesbehörden erfolgt sei, erklärte das Weiße Haus am Montag. Das Vakzin werde in den USA in den kommenden Monaten nicht benötigt.