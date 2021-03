Pandemie-Geschichte : USA stellen Fläschchen von erster Corona-Impfung des Landes ins Museum

Am 14. Dezember 2020 wurde die New Yorker Krankenschwester Sandra Lindsay als erste US-Bürgerin gegen das Coronavirus geimpft. Foto: AFP/MARK LENNIHAN

New York Seit April sammelt das Nationalmuseum für Amerikanische Geschichte Gegenstände, die für die Pandemie stehen. Wann sie ausgestellt werden, ist allerdings noch unklar - das Museum ist wegen Corona derzeit geschlossen.

Das Fläschchen von der ersten Corona-Impfung in den USA kommt ins Museum. Der New Yorker Krankenhausbetreiber Northwell Health spendete das leere Fläschchen des Biontech-Pfizer-Vakzins dem Nationalmuseum für Amerikanische Geschichte in Washington, wie das Museum mitteilte. Gespendet wurden außerdem die Impfkarte, die Mitarbeiterkarte und der Kittel der New Yorker Krankenschwester Sandra Lindsay, die am 14. Dezember als offiziell erste US-Bürgerin geimpft worden war.