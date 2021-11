Geimpfte dürfen wieder rein : Das müssen USA-Reisende jetzt wissen

New York ist für Geimpfte ab dem 8. November wieder auf der Reiseliste. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

New York/Berlin Seit März 2020 waren die USA für Urlauber gesperrte Zone. Ab dem 8. November dürfen Touristen wieder einreisen und können sich auf New York, Florida, Kalifornien oder die großartigen Nationalparks freuen. Doch vor Antritt der Reise sollte man einiges beachten.

Ohne Impfung geht nichts. Der vollständige Impfschutz ist die Grundvoraussetzung für Reisen in die USA ab dem 8. November. Nach mehr als eineinhalb Jahren praktisch nicht möglicher Einreise. Das sind die neuen Regeln für Urlauberinnen und Urlauber, aber auch Geschäftsreisende.

Ab dem 8. November dürfen vollständig Geimpfte wieder in die USA einreisen. Dafür müssen sie mit dem Flugzeug nach Mitternacht US-Ostküstenzeit in Richtung USA gestartet sein. Neben dem Schutz durch die Vakzine ist zudem ein negativer Covid-Test (PCR oder Antigen) nötig, der nicht älter als drei Tage sein darf. Oder ein Bescheid über eine überstandene Corona-Krankheit in den vergangenen 90 Tagen. Kinder unter zwei Jahren müssen keinen Test vorlegen.