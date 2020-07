Wegen Corona-Krise : Historischer Konjunktureinbruch in den USA

Menschen gehen während der Coronavirus-Pandemie in New York über die Straße (Archivfoto). Foto: dpa/Mark Lennihan

Washington Die Corona-Krise hat in den USA einen beispiellosen Konjunktursturz ausgelöst. Von April bis einschließlich Juni schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufs Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent ein.

Das teilte die US-Regierung am Donnerstag in einer ersten Schätzung mit. Es ist der stärkste Einbruch seit Beginn der Statistik im Jahr 1947.

Durch die Rezession haben Millionen Menschen ihre Jobs verloren. Das Arbeitsministerium berichtete am Donnerstag die 19. Woche in Folge, dass mehr als eine Million Menschen Arbeitslosenhilfe beantragten. Insgesamt nehmen derzeit 17 Millionen Menschen Arbeitslosenunterstützung in den USA in Anspruch.