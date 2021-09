Medienberichte bestätigt : USA heben Reisestopp für Geimpfte aus EU bald auf

Bald soll es Geimpften aus der EU und Großbritannien wieder möglich sein, in die USA zu reisen. Foto: dpa/Gene J. Puskar

Update Washington Bald können geimpfte Reisende aus der EU und Großbritannien wieder in die USA reisen. Das bestätigte am Montag auch ein Sprecher des Weißen Hauses.

Die USA wollen laut Medienberichten die Einreisebeschränkungen aus der Europäischen Union und Großbritannien bald für Geimpfte aufheben. Die Lockerung solle noch am Montag bekanntgeben werden, berichteten zunächst die „Financial Times“, die Website „Politico“ und der Sender CNN. Der Zeitung und CNN zufolge soll der Schritt im November greifen.

Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeffrey Zients, bestätigte die Berichte dann am Montag. Vollständig geimpfte Ausländer sollen ab "Anfang November" wieder einreisen dürfen, sagte er. Die Einreisenden müssten vor dem Boarding einen Nachweis über die Impfung zeigen und ein negatives Ergebnis eines Tests, der maximal drei Tage vor dem Flug vorgenommen worden sei. Ungeimpfte US-Staatsbürger, die in die USA reisen, müssen dem Plan zufolge innerhalb eines Tages vor ihrer Abreise dorthin negativ auf das Coronavirus getestet werden. Vollständig geimpfte Passagiere müssten nicht in Quarantäne, sagte Zients.