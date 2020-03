Forderung nach Freilassung : US-Gefängnisse als „Pulverfass“ in der Corona-Krise

Washington Nicht nur für Ältere, auch für Gefängnisinsassen stellt die weltweit grassierende Coronavirus-Pandemie eine besondere Gefahr dar. In den USA sitzen rund 2,2 Millionen Menschen hinter Gittern. Experten warnen vor einer Ausbreitung der Krankheit in den Gefängnissen.

Wegen Mordes und eines Raubüberfalls verbüßt Christopher Blackwell eine Strafe von 45 Jahren in einer Haftanstalt im Bundesstaat Washington, in dem bislang die meisten Corona-Todesfälle in den USA registriert wurden. Ihn habe „nicht überrascht“, dass in der vergangenen Woche ein Gefängnisangestellter in dem Bundesstaat positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, schreibt er in einem Artikel für die Nichtregierungsorganisation The Marshall Project.