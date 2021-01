Corona in den USA : Fauci erwartet bald mehr als eine Million Impfungen pro Tag

Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, bekommt seine erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs (Archivfoto). Foto: AP/Patrick Semansky

New York Der US-Spitzenvirologe Anthony Fauci sieht die Corona-Impungen in den Vereinigten Staaten trotz eines holprigen Starts auf einem guten Weg. Die USA könnten schon bald mindestens eine Million Impfungen pro Tag verabreichen, sagte Fauci.

Fauci sah viele Möglichkeiten, das Impfprogramm zu beschleunigen. Man könne Impfzentren in Schulen und Stadien einrichten, sagte er. Das Versprechen des gewählten Präsidenten Joe Biden, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Impfspritzen setzen zu lassen, sei sehr realistisch. 1947 habe allein die Stadt New York in weniger als einem Monat sechs Millionen Menschen gegen die Pocken geimpft. „Einer von ihnen war ich als sechsjähriger Junge.“