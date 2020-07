Mögliches Corona-Medikament : USA kaufen weltweite Remdesivir-Bestände auf

Eine Ampulle des Medikamentes Remdesivir (Symbolbild). Foto: dpa/Ulrich Perrey

Düsseldorf Laut einem Medienbericht hat die US-Regierung um Präsident Donald Trump die weltweiten Vorräte des Medikaments Remdesivir aufgekauft. Damit wäre das Mittel im Kampf gegen Corona für Monate vom Markt. Das Bundesgesundheitsministerium widerspricht.

Die USA haben sich offenbar den kompletten Bestand des Medikaments Remdesivir gesichert. Wie der britische Guardian berichtet, soll die US-Regierung unter Präsident Donald Trump mehr als eine halbe Million Dosen des Mittels gekauft haben. Demnach beanspruchen die USA die komplette Produktionskapazität des Herstellers Gilead für den Monat Juli sowie 90 Prozent der Kapazität im August und September, und sichern sich somit für mehrere Monate den fast alleinigen Zugang.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA eine Zulassung für das Mittel unter Auflagen auch in Europa empfohlen.Die EMA-Empfehlung für das Medikament Remdesivir wertet der an Studien beteiligte Münchner Mediziner Clemens Wendtner als Lichtblick für Corona-Patienten. „Auch wenn Remdesivir noch nicht das Allheilmittel ist, so ist die heutige Empfehlung der EMA für eine Zulassung der Substanz ein wichtiger Meilenstein im Kampf gegen Covid-19“, sagte der Chefarzt der Klinik für Infektiologie an der München Klinik Schwabing.

Das Bundesgesundheitsministerium erwartet "noch in dieser Woche" die Zulassung von Remdesivir. "Mit der Zulassung ist die Verpflichtung verbunden, auch in angemessenem Umfang liefern zu können. Wir gehen davon aus, dass Gilead dieser Verpflichtung auch nachkommt", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Er reagierte damit auf Medienberichte, dass sich die USA die Produktion des US-Konzerns Gilead in den kommenden Monaten gesichert hätten. "Der Bund hat sich frühzeitig Remdesivir für die Therapie von Corona-Patienten gesichert", fügte der Sprecher hinzu. "Momentan gibt es noch genug Reserven.

Patienten mit schwerer Atemwegssymptomatik, die eine Sauerstofftherapie benötigten, könnten in Kürze sicher und effizient mit Remdesivir behandelt werden, sagte Clemens Wendtner, dessen Klinik an Studien zu dem ursprünglich gegen Ebola entwickelten Medikament teilgenommen hatte. Auch in der Uniklinik Düsseldorf war das Medikament getestet worden. Die Zeit bis zur Genesung sei in einer Placebo-kontrollierten Studie durch Einsatz von Remdesivir signifikant reduziert worden. Allerdings helfe Remdesivir wohl nicht bei Patienten mit extrem schwerer Lungenbeteiligung, die eine künstliche Beatmung nach sich ziehe. Hier habe der Körper bereits eine schwere Entzündungsreaktion in Gang gesetzt hat, die nur noch mit Immunsuppressiva eingefangen werden könne.

