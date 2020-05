Sprecherin infiziert : Pence geht trotz Corona-Kontakt nicht in Quarantäne

Pence geht trotz Corona-Kontakt nicht in Quarantäne

Mike Pence, Vizepräsident der USA, kommt am Flughafen von Des Moines, Iowa, an. Foto: AP/Charlie Neibergall

Washington US-Vizepräsident Mike Pence will sich trotz der Bestätigung einer Coronavirus-Infektion bei seiner Pressesprecherin Medienberichten zufolge nicht vorsorglich in Quarantäne begeben.

Er werde am Montag im Weißen Haus an seinem Arbeitsplatz sein, teilte sein Büro am Sonntag laut dem Sender CNN mit. Tägliche Coronavirus-Test seien bei ihm negativ ausgefallen.