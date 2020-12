Abstimmung im Kongress : US-Senat entscheidet über Corona-Einmalzahlungen von 2000 Dollar

Washington Viele US-Bürger sollen 2000 Dollar Hilfe erhalten, das wünscht sich der scheidende Präsident - und die Demokraten stehen dabei an seiner Seite. Nun ist die Frage, ob auch die Republikaner im Senat mitziehen.

US-Präsident Donald Trumps Forderung von 2000-Dollar-Schecks für die meisten Bürger wegen der Corona-Krise liegt nun im Senat. Am (heutigen) Dienstag soll die Kongresskammer über den Vorstoß abstimmen, den das Repräsentantenhaus am Montag mit 275 zu 134 Stimmen unterstützte - 44 Republikaner schlossen sich dabei fast allen Demokraten in der Kammer an.