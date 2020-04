Kampf gegen Corona : Trump will Einwanderung in die USA für 60 Tage aussetzen

US-Präsident Donald Trump. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Washington Im Kampf gegen die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie will Trump die Einwanderung in die USA für 60 Tage stoppen. Das betrifft hauptsächlich Bewerber um eine Green Card. Kritik kommt schnell auf.

US-Präsident Donald Trump will die Einwanderung wegen der Coronavirus-Krise für 60 Tage aussetzen. Die bereits am Montagabend angekündigte Pause solle im Wesentlichen für Migranten gelten, die eine permanente Aufenthaltserlaubnis per Green Card ersuchen, erklärte Trump am Dienstag. Vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen seien nicht betroffen.

Eine Green Card ist ein Ausweisdokument der USA, das eine Daueraufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in der Regel für zehn Jahre umfasst. Aus Regierungskreisen hieß es, die Anordnung gelte für diejenigen, deren Aufenthaltserlaubnis an einen Job geknüpft ist, sowie Verwandte von Green-Card-Inhabern, die keine US-Bürger sind. US-Amerikaner könnten weiterhin ihre direkte Familie in die USA holen, so die Quelle aus Regierungskreisen. Etwa eine Million Menschen haben im vergangenen Finanzjahr eine Green Card bekommen. Ungefähr die Hälfte ging an Ehepartner, Kinder und Eltern von US-Bürgern.

Nicht von dem Einwanderungsstopp betroffen sind Hunderttausende ausländische Arbeitskräfte, die jedes Jahr Nicht-Einwanderungsvisa erhalten. Dazu gehören Arbeiter in der Landwirtschaft, Mitarbeiter des Gesundheitssystems und Softwareentwickler.

Trump begründete die Aussetzung damit, die Konkurrenz um Arbeitsplätze begrenzen zu wollen. „Indem wir die Einwanderung pausieren, helfen wir arbeitslosen Amerikaner die Ersten in der Schlange zu werden, wenn Amerika wieder aufmacht, so wichtig. Es wäre falsch und ungerecht, Amerikaner, die durch das Virus arbeitslos geworden sind, durch neue, aus dem Ausland eingeflogene Einwanderungskräfte zu ersetzen.“

Kritik an der Maßnahme kam schnell auf. Trump scheine „interessierter daran, Anti-Einwanderungsflammen anzufächern, als Leben zu retten“, sagte Andrea Flores von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU).

Jessica Vaughn, Direktorin für Politische Studien am Zentrum für Einwanderungsstudien, glaubt jedoch, dass die Streichung von Millionen Arbeitsvisa „unmittelbar“ neue Jobs für US-Amerikaner schaffen würde.

Trump macht sich seit Längerem für Beschränkungen der legalen und illegalen Einwanderung stark und bringt wiederholt das Argument an, dass Einwanderer mit US-Bürgern um Arbeitsplätze konkurrierten. Dass er das Coronavirus nutze, um seinen Versprechen nachzukommen, wies er ab. „Nein, das mache ich überhaupt nicht“, sagte Trump.

Am Dienstag wurde noch an der Anordnung gearbeitet, Trump wollte sie jedoch schon am Mittwoch unterschreiben. Wirtschaftliche Bedingungen sollten darüber entscheiden, ob die Aussetzung über die 60 Tage hinaus verlängert würde.

Ein Großteil des Einwanderungssystem der USA wurde wegen der Pandemie schon zuvor weitgehend zum Stillstand gebracht. Fast alle Visumsprozesse wurden vom Außenministerium für Wochen gestoppt, die Einreise in die USA ist eingeschränkt. Trump hat die Pandemie außerdem genutzt, um Asylprozesse an der US-Grenze praktisch zu beenden. Dazu zählt auch die Abweisung von unbegleiteten Kindern sowie eine Pausierung der Umsiedlung von Flüchtlingen. Gerichte und internationale Gesetze hatten das zuvor nicht erlaubt.

