„Moralisch bedenklich“ : US-Erzdiözesen raten von Johnson & Johnson-Vakzin ab

New Orleans Einige Erzdiözesen in den USA rufen die Katholiken dazu auf, sich den Impfstoff von Johnson & Johnson nicht verabreichen zu lassen. Stattdessen sollen sie Moderna oder Pfizer und Biontech nehmen. Warum die Diözesen den Impfstoff ablehnen.

Die Erzdiözese von New Orleans hat US-Katholiken vor dem Corona-Vakzin von Johnson & Johnson gewarnt. Dieses sei moralisch bedenklich, weil für die Produktion Zelllinien verwendet würden, die von abgetriebenen Föten stammten, hieß es in einer Mitteilung, die bereits in der vergangenen Woche versandt wurde. Die Entscheidung für eine Impfung sei eine individuelle Gewissensentscheidung, erklärte die Diözese – und fügte die Empfehlung an Gläubige hinzu, die Vakzine von Moderna oder von Pfizer und Biontech zu nutzen, sofern diese verfügbar seien.

Was der Impfstoff von Johnson & Johnson kann - und was nicht

Das Mittel von Johnson & Johnson war erst am Samstag für die Notfallverwendung in den USA zugelassen worden. Das Unternehmen bestritt die Verwendung einer Zelllinie in der Produktion nicht, die auf eine Abtreibung zurückgeht, unterstrich aber in einer Mitteilung nachdrücklich, dass kein fötales Gewebe in seinem Impfstoff enthalten sei.