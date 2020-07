Mittels Masken : US-Behörde will Pandemie binnen Wochen brechen

Washington Nach Einschätzung der US-Gesundheitsbehörde CDC könnte die Ausbreitung des Corona-Virus in den USA mit dem Tragen von Masken innerhalb weniger Wochen unter Kontrolle gebracht werden. Dort gilt bisher nur die Empfehlung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

„Wenn wir jeden dazu bringen könnten, jetzt sofort eine Maske zu tragen, denke ich, könnten wir diese Pandemie in vier, sechs, acht Wochen unter Kontrolle bringen“, sagte CDC-Direktor Robert Redfield am Dienstag (Ortszeit) in einem Interview des Chefredakteurs des Fachmagazins „Journal of the American Medical Association“.