Drei Jahre Haft : US-Apotheker zerstört Corona-Impfstoff

Washington Angeblich wegen des Glaubens daran, dass das Vakzin von Moderna die menschliche DNA verändere, hat ein Mann in den USA etliche Dosen Impfstoff zerstört.

Weil er hunderte Corona-Impfdosen des Herstellers Moderna zerstört hatte, ist ein Apotheker in den USA zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium am Dienstag mitteilte, muss der Mann zudem Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 69.000 Euro an das Krankenhaus im Bundesstaat Wisconsin bezahlen, in dem er arbeitete. Der 46-Jährige habe den Impfstoff absichtlich aus der Kühleinheit genommen, wodurch das Vakzin beschädigt wurde, hieß es in Gerichtsdokumenten.