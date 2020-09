Reisen trotz Coronavirus : Wo Urlaub in den Herbstferien möglich ist

Ferienziel Österreich? Blick vom Aussichtsturm Pyramidenkogel auf den Wörthersee. Foto: dpa

Düsseldorf Pünktlich zu den Herbstferien in NRW entscheidet das Auswärtige Amt für jedes Land einzeln, ob es eine Reisewarnung ausspricht. Derzeit gefährdet die Corona-Lage in vielen beliebten Regionen noch die Urlaubspläne.

Das Auswärtige Amt (AA) hat angekündigt, dass die pauschale Reisewarnung für Länder am 30. September endet. Vom 1. Oktober wird die Lage jür jeden einzelnen Staat innerhalb und außerhalb der EU differenziert bewertet. Für die Herbstferien, die in NRW vom 12. bis 24. Oktober dauern, ist die Hoffnung vieler auf Urlaub jetzt größer denn je. Aktuell gibt es jedoch für viele Ländern noch Einschränkungen aufgrund der Pandemie – auch in beliebten Zielen in Europa.

Österreich Seit dem 4. Juni dürfen Bürger aus Deutschland uneingeschränkt einreisen. Die Infektionszahlen sind zwar insgesamt niedrig, steigen aber derzeit wieder an. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Wien. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung die österreichische Hauptstadt zum Risikogebiet erklärt - und eine entsprechende Reisewarnung ausgesprochen.

Spanien Das Land ist von Covid-19 stark betroffen und ist aufgrund der hohen Infektionszahlen offiziell ein Risikogebiet. Die Lage ist insbesondere in der Hauptstadtregion Madrid sowie auf den kanarischen Inseln und den Balearen drastisch. Auf den Balearen stecken sich derzeit jede Woche mehr als 400 Menschen pro 100.000 Einwohner neu an. Auf Mallorca, der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen ist die Hauptstadt Palma sehr schwer betroffen. Wegen der hohen Corona-Zahlen hat die Regionalregierung der Balearen jüngst die Abriegelung eines Wohnviertels der Hauptstadt Palma angeordnet. Etwa 23.000 Menschen sind betroffen.

Italien Die Grenzen sind seit dem 3. Juni wieder für deutsche Touristen offen. Reisende dürfen sich im ganzen Land frei bewegen, Strände aufsuchen und sich an den beliebten Touristenzielen aufhalten. Die Schweiz erlaubt die Durchreise, Österreich auch. Eine Reisewarnung existiert nicht, obwohl derzeit einzelne Regionen wie die Lombardei, Piemont, Emilia Romagna und Venezien schwerer von der Pandemie betroffen sind.

Schweiz Das deutsche Nachbarland hat die Reisewarnung auf den Kanton Freiburg ausgeweitet. Zuvor galt das bereits für die Kantone Genf und Waadt.

Großbritannien Seit dem 10. Juli 2020 müssen sich Urlauber aus Deutschland in England, Schottland, Nordirland und Wales nach der Einreise nicht mehr in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich in den 14 Tagen vor ihrer Einreise ausschließlich in Ländern aufgehalten haben, die die britische Regierung als sicher einstuft. Dazu gehören die allermeisten EU-Staaten.

Frankreich Die Einreise nach Frankreich ist für deutsche Touristen zwar uneingeschränkt möglich, doch im deutschen Nachbarland steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle rapide an. Das AA warnt daher derzeit vor Reisen in bestimmte Regionen. Die Reisewarnung wurde die Region Hauts-de-France ganz im Norden der französischen Republik sowie das Überseegebiet La Réunion ausgedehnt. Als Risikogebiete galten zuvor bereits die Regionen Île-de-France mit der Hauptstadt Paris, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhone-Alpes, die Mittelmeerinsel Korsika sowie weitere Überseegebiete

Skandinavien In Schweden hat sich die Infektionslage deutlich beruhigt. Seit Anfang Juli werden nur noch wenige neue Fälle bekannt. Deshalb hat das AA die Reisewarnung aufgehoben. Die Grenzen sind geöffnet, Reisen also möglich. Vor Reisen nach Norwegen wird gewarnt, weil seit dem 29. August wieder eine zehntägige Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Deutschland gilt. Seit dem 24. August dürfen Urlauber auch nicht mehr nach Finnland reisen, da die aktuellen Neuinfektionen in Deutschland zu hoch sind.

Niederlande Zwischen den Niederlanden und Deutschland finden weiterhin keine Grenzkontrollen statt. Die Einreise für deutsche Urlauber ist somit uneingeschränkt möglich. Das AA hat Reisewarnungen für die Provinzen Nord- und Südholland ausgesprochen - damit ist auch Amsterdam betroffen.

Griechenland Aus Deutschland ist eine Einreise ohne Quarantäne möglich, da relativ wenige Griechen mit dem Coronavirus infiziert sind. Reisende müssen sich allerdings spätestens 24 Stunden vor der Abreise nach Griechenland mit einem Online-Formular anmelden. Unter Umständen können die griechischen Behörden dann bei der Einreise einen Corona-Test anordnen. Auch Kreuzfahrtschiffe dürfen seit dem 1. August 2020 wieder einige Häfen anlaufen.

Portugal Es gibt keine Beschränkungen für Deutsche, die auf dem portugiesischen Festland einreisen. Sie müssen jedoch persönliche Angaben zum Zielort, Reisegrund und ihrer Erreichbarkeit, machen. Eine Quarantäne vor Ort ist möglich, sollte die Temperatur beim Test, der bei Ankunft durchgeführt wird, 38 Grad übersteigen. Auf Madeira und den Azoren müssen deutsche Urlauber mit weitreichenderen Maßnahmen rechnen.

Türkei Das AA warnt weiter vor Reisen in die Türkei und stuft das Land als Risikogebiet ein. Urlaub in einigen Gebieten der Ägäisregion sowie in der Provinz Antalya in der Mittelmeerregion ist jedoch möglich, wenn das Tourismus- und Hygienekonzept der türkischen Regierung strikt eingehalten wird. Vor der Rückreise nach Deutschland müssen sich Urlauber innerhalb von 48 Stunden vor der Ausreise auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten müssen die Reisenden selbst tragen. Positiv Getestete müssen sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes in der Türkei in Quarantäne beziehungsweise in ärztliche Behandlung begeben.

Kroatien Das AA warnt derzeit vor Reisen in einige Region des Landes an der Adria und stuft diese als Risikogebiet ein. Dort liegen die Inzidenzen derzeit bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Die Reisewarnung wurde auf die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina ausgewetet. Dennoch ist die Einreise nach Kroatien für alle Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten ohne Einschränkungen gestattet – somit auch aus Deutschland.

Zypern Das Land ist vom Coronavirus weniger betroffen als andere Länder in Europa. Die Flughäfen sind geöffnet und Einreisen aus vielen Ländern erlaubt – unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Aus Deutschland können Urlauber ohne Einschränkungen einreisen. Bei einigen von ihnen wird bei Ankunft die Temperatur gemessen und ein Corona-Test durchgeführt.

Bulgarien Deutsche Urlauber dürfen bereits seit dem 1. Juni wieder einreisen. Seit Anfang September ist allen EU-Staatsangehörigen eine Einreise auch dann wieder möglich, wenn sie keine Ergebnisse eines Corona-Tests vorweisen können. Das Land gehört weiterhin zu den Ländern, die relativ gering von der Pandemie betroffen sind. Eine Ausnahme stellt die Region Blagoevgrad im Westen des Landes dar, die vom AA aufgrund hoher Infektionszahlen als Risikogebiet eingestuft wird. Vor Reisen in die Region, die fernab der beliebten Touristenziele liegt, warnt das Amt ausdrücklich.

Tschechien Eine Reisewarnung gilt nun auch für die Mittelböhmische Region rings um die Hauptstadt Prag. Zuvor galt diese bereits als Risikogebiet.

Ungarn Reisewarnung für die Hauptstadt Budapest.

Rumänien Für Rumänien liegen Reisewarnungen für weitere Regionen vor - für zwei Regionen wurden sie aufgehoben.

Was müssen Reisende beachten?

Stornierungen von Reisen können für Verbraucher schwieriger und teuer werden. Wenn Reisende ihre Buchung stornieren möchten – weil sie zum Beispiel Angst vor einer Corona-Infektion haben –, das Auswärtige Amt aber nicht mehr vor Reisen in das Land oder die Region warnt, fallen unter Umständen hohe Kosten an. Die reine Sorge zu erkranken, sei kein Grund für eine Stornierung, teilt der Bundesverband der Verbraucherzentralen mit. Nur eine Reisewarnung ermöglicht es Kunden folglich, Buchungen kostenlos zu stornieren.