Ferien in der Pandemie : Urlaub in Europa trotz Corona - wo noch Reisewarnungen gültig sind

Blick auf den leeren Strand von Ses Covetes auf Mallorca. Foto: dpa/Espa Photo Agency

Düsseldorf Angesichts der deutlich gestiegenen Coronavirus-Infektionszahlen in Europa hat die Bundesregierung weitere Regionen der EU zu Risikogebieten für Reisende erklärt. Was deutsche Touristen in beliebten Urlaubsländern jetzt erwartet – und worauf Reisende achten müssen.

Die Herbstferien stehen vor der Tür, aber die Stimmung ist getrübt: Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Mittlerweile sind Dutzende Regionen in vielen EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt worden - zuletzt kamen zum Beispiel ganz Belgien und Island sowie weitere Regionen in Frankreich hinzu. Für Risikogebiete gelten zugleich Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes (AA). Zwar ist die pauschale, weltweite Reisewarnung des AA zum 1. Oktober aufgehoben worden. Doch unterm Strich bleiben weiterhin wenige Länder übrig, bei denen vor Reisen weder gewarnt noch davon abgeraten wird. Das heißt: Jedes Land wird einzeln bewertet, Reisewarnung gibt es nur für Länder, die den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner überschreiten.

ÄGYPTEN - REISEWARNUNG GILT NOCH: Mit der Ankunft von zwei Flügen aus der Ukraine am 1. Juli hat Ägypten seine Grenzen nach einem drei Monate langen Flugstopp wieder für Touristen geöffnet. Ab dem 15. August ist für die Einreise allerdings ein negativer PCR-Test erforderlich, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Restaurants und Cafés dürfen derzeit bei 25 Prozent Belegung bis 22.00 Uhr abends Gäste empfangen. Private Strände, etwa von Hotels, sind unter Auflagen geöffnet, öffentliche Strände und Parks bleiben trotz Temperaturen bis 40 Grad Celsius aber noch geschlossen. Unter anderem gilt in Geschäften, Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht. Überstanden ist die Pandemie längst nicht: In Ägypten haben sich rund 85.700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mit 4100 Toten hat das Land die meisten Corona-Todesfälle im arabischen Raum - noch vor Saudi-Arabien. Für Ägypten gilt als Nicht-EU-Staat die Reisewarnung des AA vorerst bis zum 31. August.

BELGIEN - REISEWARNUNG GILT : Das Königreich steht Touristen aus Deutschland grundsätzlich offen. Jedoch wird Touristen aus Gebieten, die das Belgische Außenministerium als orangene Zonen eingestuft hat, dringend empfohlen, sich in eine siebentägige Quarantäne zu begeben. Dazu gehören unter anderem die Regierungsbezirke Köln, Düsseldorf und das Land Berlin. Auch hat das Auswärtige Amt am 30. September eine Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen nach Belgien ausgesprochen. Reiserückkehrer aus Belgien müssen sich in Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Am Flughafen Brüssel erfolgen Temperaturmessungen bei allen Passagieren mit Wärmekameras. Der Zutritt ins Land wird bei über 38°C verweigert. Im Alltag gibt es grundlegende Hygienebestimmungen wie das Abstandsgebot. Im öffentlichen Nahverkehr und in Kinos, Kirchen und Geschäften muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Restaurants, Cafés, Hotels und auch Museen sind mittlerweile wieder geöffnet. An den Nordseeküsten gelten zum Teil zusätzliche Regeln: Für Strandbesuche an bestimmten Abschnitten wie in dem beliebten Oostende müssen Urlauber und Einheimische sich anmelden.

BULGARIEN - REISEWARNUNG GILT TEILWEISE: Für Feriengäste aus den meisten EU-Staaten – unter ihnen Deutschland und Österreich - gibt es weder Einreisebeschränkungen noch Quarantänepflicht. Mund-Nasen-Masken sind in gemeinschaftlich genutzten geschlossenen Räumen sowie im öffentlichen Nahverkehr verpflichtend. Risikogebiet ist derzeit. Das AA hat deshalb eine offizielle Reisewarnung für dieses Gebiet ausgesprochen. Diskotheken und Bars dürfen in Bulgarien seit dem 13. Juli neben den Außen- auch die Innenbereiche wieder öffnen. Personen unter 60 Jahren dürfen Lebensmittelgeschäfte und Apotheken täglich zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr nicht betreten. Ansonsten gibt es keine Bewegungsbeschränkungen im Land.

DÄNEMARK: Nachdem die Dänen als eines der ersten Länder Europas am 14. März ihre Grenzen für Ausländer ohne konkreten Einreisegrund dichtgemacht hatten, können deutsche Reisende mittlerweile wieder einreisen. Seit dem 22. August 2020 gilt in ganz Dänemark nun offiziell die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kinder bis einschließlich 12 Jahren sind davon ausgenommen. Es gilt zudem eine Abstandsregelung von einem Meter zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

FINNLAND: Seit dem 28. September gelten Einreisebeschränkungen für die Einreise aus Deutschland nach Finnland. Nicht notwendige, touristische Reisen nach Finnland sind nicht mehr gestattet. Finnland macht die Einreiseerlaubnis davon abhängig, dass in den Herkunftsländern der Reisenden der Grenzwert von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Personen innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nicht überschritten werden darf. Das ist Deutschland jedoch passiert.

FRANKREICH - REISEWARNUNG GILT: Frankreich ist wieder Risikogebiet. Alle Regionen bis auf Region Grand-Est sind vom Auswärtigen Amt als Risikogebiet eingestuft, für sie gilt eine Reisewarnung. Für für heimkehrende Urlauber aus diesen Regionen gilt eine Testpflicht auf das Coronavirus. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Reisende aus Deutschland können ohne Probleme nach Frankreich einreisen. Eine Quarantäne oder spezielle Unterlagen sind nicht notwendig. In öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossenen Räumen wie beispielsweise Geschäften und Markthallen gilt Maskenpflicht. In Paris haben Museen und Sehenswürdigkeiten wieder geöffnet – Tickets müssen in der Regel vorher online gebucht werden. Die Strände im Land sind wieder geöffnet. Viele Restaurants etwa in Paris haben ihre Terrassen vergrößert, damit die Menschen genug Abstand halten können. Ausnahme sind seit dem 28. September Marseille, Aix-en-Provence sowie das Überseegebiet Guadeloupe. Hier sind alle Gaststätten für zunächst zwei Wochen geschlossen.

GRIECHENLAND: Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den meisten EU-Staaten können frei in Griechenland einreisen. Alle müssen sich aber mindestens 24 Stunden vor der Ankunft elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden. Ein Algorithmus errechnet dann, ob und welche Reisende nach ihrer Ankunft einen Corona-Test machen müssen. Vorsicht: Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung könnte eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verhängt werden. Makenpflicht besteht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Museen und archäologischen Stätten. Wenn in Bars und Restaurants mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten wird, muss keine Maske getragen werden. Griechenland ist weiterhin eines der Länder der EU mit den niedrigsten Infektionszahlen.

GROßBRITANNIEN – Reisewarnung GILT TEILWEISE Seit dem 30. November gelten die Gebiete Wales, Nordirland sowie das Überseegebiet Gibraltar als Riskogebiet. Das Auswärtige Amt hat für diese Gebiete eine Reisewarnung ausgesprochen. Reisende aus Deutschland und vielen anderen Ländern müssen in England nicht mehr in eine zweiwöchige Quarantäne. Diese Regelung gilt für mehr als 70 Staaten und Überseegebiete, die nach Auffassung der Regierung die Corona-Krise im Griff haben. Dazu zählen etwa Österreich, die Schweiz und Italien. Wer nach Großbritannien einreist, muss dennoch aufpassen: Vorab muss ein Formular ausgefüllt werden. Zudem werden die Listen mit den „Luftbrücken“ zwischen Großbritannien und anderen Ländern regelmäßig aktualisiert. Die Staatenauswahl kann also schnell veraltet sein. Jüngst verhängte die britische Regierung eine 14-tägige Quarantänepflicht für Spanien-Rückkehrer. Auch Schottland, Wales und Nordirland verkündeten Lockerungen. Ob Einreisebestimmungen oder das Tragen von Mundschutz: Jeder Landesteil entscheidet über seine eigenen Maßnahmen. Großbritannien ist das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa.

ITALIEN: Reisende aus der EU oder aus dem Schengenraum dürfen ohne Beschränkungen nach Italien einreisen. Sie müssen – anders als Besucher aus Nicht-EU-Ländern – auch nicht in Quarantäne. Innerhalb des Landes darf man sich ungehindert fortbewegen. In Geschäften, in Zügen oder in anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht. An Stränden müssen Distanzregeln eingehalten werden – was teils aber nicht richtig gelingt. In den Bars und Restaurants haben viele Wirte ihre Tische fast komplett nach draußen gestellt. Manchmal gibt es zusätzlich eine Plexiglas-Abtrennung zum nächsten Tisch. Vorherige Reservierungen sind erwünscht, aber kein Muss.

IRLAND: Guinness in Dublin trinken oder an der Steilküste wandern: In der Republik Irland sind Reisen wieder erlaubt, auch auf die Inseln. Jedoch warnt das Auswärtige Amt vor Reisen nach Dublin und in die Border Region. Wer aus einem anderen Staat anreist, muss zunächst für 14 Tage in Selbstisolation. Bei Einreisen unter andrem aus Deutschland empfiehlt die irische Regierung weiterhin dringend, dass jeder Reisende für diese zwei Wochen seine Bewegungen stark einschränkt, also ununterbrochen und ohne Kontakt zu anderen an der angegebenen Wohnadresse im Haus bleibt. Diese Auflage ist zwar nicht rechtlich verpflichtend, die Einhaltung soll jedoch künftig häufiger, zum Beispiel durch Anrufe von der Polizei, kontrolliert werden. Grund der Maßnahme sind steigende Infektionszahlen in einigen Regionen.

ISLAND – REISEWARNUNG GILT Die stark vom Tourismus abhängige Insel im Nordatlantik führte Mitte Juni die Möglichkeit für Urlauber ein, sich direkt bei der Einreise auf Corona testen zu lassen. Damit wurde internationalen Touristen eine Alternative zur seit April vorgeschriebenen 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft gegeben. Für deutsche Island-Abenteurer fällt diese Maßgabe seit dem 16. Juli weg, weshalb sie sich nun ebenso wie Reisende aus Dänemark, Norwegen und Finnland auch ohne Corona-Test auf die Suche nach Gletschern und Geysiren machen können. Bedingung dafür ist lediglich, dass man in den 14 Tagen vor der Einreise nicht in einem Risikogebiet gewesen ist. Wegen hoher Infektionszahlen warnt das Auswärtige Amt aktuell vor einer Einreise nach Island.

KROATIEN - REISEWARNUNG GILT TEILWEISE: Kroatien erlaubt Bundesbürgern die Einreise ohne Nachweis bestimmter Gründe. Seit 10. Juli gilt dies für die Bürger aller EU-Staaten. Reisende aus diesen Ländern müssen an der Grenze lediglich erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden werden können, wenn es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt. Ein entsprechendes Formular kann vor Reiseantritt aus dem Internet heruntergeladen werden. An den Stränden gelten Abstandsregeln, eine Überbelegung soll verhindert werden. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt seit dem 13. Juli wieder Maskenpflicht.

Aktuelle warnt das Auswärtige Amt von Einreisen in folgende Gespanschaften:: Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva, Lika-Senj, Požega-Slawonien, Split-Dalmatien und Virovitica-Podravina.

LUXEMBURG - REISEWARNUNG GILT NOCH: Das Auswärtige Amt warnt wegen der hohen Infektionszahlen aktuell vor „nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen“ nach Luxemburg. An den Grenzen zum Großherzogtum gibt es keine Kontrollen und keine Einreisebeschränkungen. Maskenpflicht gibt es unter anderem im öffentlichen Nahverkehr. In Geschäften und öffentlichen Einrichtungen muss zudem ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. In manchen Bereichen gelten unter Umständen noch strengere Bestimmungen. Bis zu zehn Gäste dürfen in einem Privathaushalt empfangen werden. Die gleiche Grenze gilt für Menschen, die im Freien und auf öffentlichen Plätzen zusammenkommen.

MALTA: Nach Malta dürfen Bürger aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas, die als „sicher“ eingestuft sind, in der Regel wieder ohne Beschränkungen einreisen. Allerdings dürfen sie in den vergangenen 14 Tagen nicht außerhalb dieser „sicheren“ Länder gewesen sein. Nach Angaben des AA messen die Malteser bei der Ankunft die Körpertemperatur. Liegt sie bei 37,2 Grad Celsius oder höher, wird ein Corona-Test durchgeführt.

NIEDERLANDE - REISEWARNUNG GILT TEILWEISE: Das Auswärtige Amt hat aufgrund gestiegener Corona-Infektionszahlen Reisewarnungen für die drei niederländischen Provinzen Nordholland, Südholland und Utrecht verhängt. Die Stadt Venlo bittet Deutsche darum, nicht für einen Shopping-Trip über die Grenze zu fahren. Der Venloer Bürgermeister Antoin Scholten sagte: „Wir bitten unsere deutschen Nachbarn, in der kommenden Zeit auf Ausflüge in unsere Stadt zu verzichten. Auch andere niederländische Städte in Grenzregionen haben darum gebeten, dass ihre deutschen Nachbarn am 3. Oktober nicht kommenEs bleibt die Grundregel im öffentlichen Leben, also auch in Geschäften und an Stränden: ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht. Touristen sollen aber Bus, Bahn oder Metro möglichst nicht zu den Stoßzeiten nutzen.

NORWEGEN: Auch für Norwegen wurde die Reisewarnung des AA aufgehoben. Seit dem 29. August 2020 gilt für Reisende aus Deutschland wieder eine Quarantänepflicht, da Norwegen Deutschland zum Risikogebiet erklärt hat. Nach Einreise ist eine 10-tägige Quarantäne verpflichtend. Wegen der Quarantäne-Regelungen rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Norwegen ab.

ÖSTERREICH – REISEWARNUNG GILT TEILWEISE: Reisende aus Deutschland haben wieder freie Fahrt nach und durch Österreich – am 16. September hat das AA jedoch eine Reisewarnung für die Hauptstadt Wien ausgesprochen. Am 23. und am 25. August kamen jeweils noch Vorarlberg und Tirol dazu. Auf Mindestabstand nicht zuletzt beim Baden und Wandern muss geachtet werden. Eine Maskenpflicht besteht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften wie Friseursalons. In einigen Orten Kärntens muss abends eine Maske getragen werden. Einziges Bundesland mit genereller Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist Oberösterreich. Insgesamt ist die Corona-Lage unter Kontrolle, zuletzt stiegen die Zahlen allerdings wieder etwas an.