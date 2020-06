Registrierungspflichtiger Inhalt: Tourismus soll wieder anlaufen : Reisewarnungen aufgehoben – was das für Sommerurlauber bedeutet

Düsseldorf Pünktlich zum Beginn der Sommerferien hebt die Bundesregierung die Reisewarnung für viele europäische Länder auf. Was deutsche Touristen in beliebten Urlaubsländern jetzt erwartet – und worauf Reisende achten müssen.

Am 15. Mai hatte NRW festgelegt, dass Reisende nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie aus dem Ausland zurückkehren. „Das ermöglicht Reisen in Europa wieder“, sagt Lothar Peters, Direktor von Visitflanders, dem Fremdenverkehrsbüro von Flandern in NRW. Nun hat die Bundesregierung die Reisewarnung für 31 europäische Staaten ab dem 15. Juni aufgehoben. Voraussetzung ist natürlich, dass es keinen neuen signifikanten Anstieg der Corona-Infektionen in den betroffenen Ländern gibt.

Neben den 26 Partnerländern Deutschlands in der Europäischen Union gehören zu diesen 31 Staaten Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte die weltweite Reisewarnung am 17. März ausgesprochen – ein bisher einmaliger Schritt. Die Reisewarnung ist kein Reiseverbot, erlaubt aber Stornierungen gebuchter Reisen. Die Reisewarnung wurde nun durch individuelle Reisehinweise ersetzt, die für jedes einzelne Land Risiken aufzeigen. „Reisehinweise sind keine Reiseeinladungen“, betonte Außenminister Heiko Maas. Vielmehr könnten diese auch zum Inhalt haben, dass von Reisen weiterhin abgeraten werde, sagte er. Urlauber müssen sich also genau informieren.

Die Aufhebung der Reisewarnung kommt gerade rechtzeitig vor der Ferienzeit das Startsignal für grenzüberschreitenden Sommerurlaub in Europa geben. In NRW starten die Sommerferien der Schulen relativ früh am 27. Juni. Das führt dazu, dass hiesige Familien in der Auswahl der Reiseziele möglicherweise eingeschränkter sind als Familien in anderen Bundesländern. Wir beleuchten die Lage in einer Reihe von Ländern und beantworten alle wichtigen Fragen:

Spanien In vielen Regionen Spaniens sind die Strände für Einheimische wieder geöffnet. Touristen aus dem Ausland will der Corona-Hotspot erst ab dem 1. Juli wieder ins Land lassen. Außerdem dürfen einige deutsche Touristen als erste ausländische Urlauber ab dem 15. Juni wieder nach Spanien einreisen. Zunächst nur 6000 von ihnen und auch nur nach Mallorca und andere Baleareninseln. Eine zweiwöchige Quarantäne wie zurzeit noch für alle aus dem Ausland nach Spanien Einreisende vorgeschrieben, solle es auf den Balearen nicht geben. Individualtourismus ist nach diesen Informationen zunächst nicht vorgesehen.

Die Gemeinden dürfen spezielle Regeln für den Strandbesuch beschließen. Ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zwischen Handtüchern und Sonnenschirmen muss aber überall eingehalten werden. Zudem dürfen Gruppen maximal aus 15 Personen bestehen.

Italien Das Land hat seine Grenzen am 3. Juni für Touristen geöffnet. Allerorts sollen Abstandsregeln gelten, Sonnenschirme am Strand weit genug voneinander weg stehen. Ein geregelter Zugang zu Strandbädern sollen verhindern, dass Menschen zu dicht aneinander in der Sonne liegen. Buffets in Hotels sind verboten. Desinfektionsmittel müssen überall bereit stehen.

Türkei Die Türkei lockert schrittweise die Corona-Maßnahmen und bereitet sich auf eine Öffnung für den Tourismus ab Mitte Juni vor. Für Hotels und Restaurants sollen strenge Corona-Auflagen gelten. Es müssen etwa Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, das Personal soll eine Pandemie-Ausbildung erhalten. Nach der Öffnung für internationale Flüge sollen an den Grenzübergängen, etwa am Flughafen Antalya, Corona-Tests vorgenommen werden.

Griechenland Griechenland hat den regulären Fährverkehr zu den Inseln wieder aufgenommen. Die Zahl der Passagiere war noch begrenzt, damit sie den wegen der Coronavirus-Pandemie vorgeschriebenen Sicherheitsabstand wahren können. Auch Restaurants und Bars durften wieder öffnen. Mindestabstände galten auch hier. Die Regierung in Athen ließ die Feriensaison schon am 15. Juni anlaufen. Dann landeten die internationalen Linienflüge zunächst nur am Flughafen Athen. Deutschland, die baltischen Staaten, Israel, Zypern und einige Balkanstaaten werden unter den Staaten sein, deren Touristen nach Ankunft nicht unter Quarantäne gestellt werden müssen. Ab 1. Juli werde es dann auch Flüge aus dem Ausland zu den griechischen Inseln und anderen Ferienregionen Griechenlands geben.

Touristen aus Deutschland und zwölf weiteren Staaten können zudem ohne Quarantänepflicht nach Zypern reisen. Allerdings müssen sie sich vor der Einreise einem Coronatest unterziehen, diese Pflicht gilt bis 20. Juni.

Frankreich Frankreich hat die Grenzen ab dem 15. Juni für deutsche Reisende geöffnet. Allerdings müssen Urlauber recherchieren, ob die jeweilige Region auch die Strände öffnet. Die französische Regierung hat ihre Bürger aufgefordert, wegen der Corona-Pandemie im Sommer im eigenen Land Urlaub zu machen. Bis Ende Juni soll ein Großteil der Touristenziele wieder geöffnet werden, so auch Paris.

Die Regierung will in der kommenden Woche einen Ausblick zu den weiteren Entwicklungen geben. Große Museen wie der Louvre in Paris hoffen, Mitte Juli wieder aufmachen zu können. Kleinere Museen dürfen schon wieder Besucher empfangen. Cafés und Restaurants in Frankreich können seit dem 2. Juni in den Regionen wieder öffnen, in denen das Virus weniger verbreitet ist.

Österreich Österreich hat die Grenz- und Gesundheitskontrollen zu den Nachbarländern aufgehoben, mit Ausnahme zu Italien. Hotels und Beherbergungsbetriebe in Österreich haben seit dem 29. Mai wieder offen - und es gelten dann auch nur kleine Einschränkungen. So wird etwa innerhalb einer Reisegruppe kein Sicherheitsabstand verlangt, Buffets sind mit besonderen hygienischen Vorkehrungen erlaubt, auch die hoteleigenen Wellness-Einrichtungen dürfen genutzt werden. Um die Sicherheit der Gäste gewährleisten zu können, hat Österreichs Regierung einen Test-Marathon angekündigt. Ab Anfang Juli sollen Kapazitäten für bis zu 65.000 Tests pro Woche für Hotellerie-Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Obacht: Die Alpenrepublik hat für das Land NRW eine Reisewarnung ausgegeben. Mehr Infos dazu gibt es hier

Portugal Das Land will sich schrittweise wieder für ausländischen Tourismus öffnen, ab Mitte Juli könnten die meisten Hotels wieder offen sein. Die Tourismusbehörde will zudem mit einem neuen Hygiene-Siegel unter dem Motto „Clean & Safe“ Vertrauen aufbauen. Tourismuseinrichtungen können sich kostenlos darum bewerben. Die Einhaltung der Bestimmungen soll regelmäßig überprüft werden.

Niederlande Schon jetzt öffnen stufenweise Bungalowparks ihre Tore, und es werden auch wieder Ferienwohnungen vermietet. Ab dem 1. Juli sollen dann alle Campingplätze und Ferienparks wieder ganz geöffnet werden. Bisher galt das nur eingeschränkt. So mussten etwa auf Campingplätzen Duschen und WCs geschlossen bleiben. Die sanitären Einrichtungen werden ab 1. Juli auch an Stränden und in Naturparks wieder geöffnet. Museen dürfen seit dem 1. Juni wieder Besucher empfangen - vorausgesetzt, sie melden sich vorher online an. Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen dürfen jeweils maximal 30 Gäste bewirten. Ab Juli sind dann bis zu 100 Gäste erlaubt.

Dänemark Dänemark öffnet seine Grenzen für Urlauber aus Norwegen, Deutschland und Island. Die Regelung gilt sei dem 15. Juni. Reisende müssten ein Hotel außerhalb Kopenhagens für mindestens sechs Nächte buchen. Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner in dem Land besuchen will, der darf bereits seit dem 25. Mai wieder einreisen. Die Grenzen zu den anderen EU-Staaten, den übrigen Mitgliedern des Schengen-Raums und Großbritannien sollten erst nach dem Sommer geöffnet werden. Ihr Land sei zudem in Gesprächen mit Schweden, was die Reisefreiheit angehe. Am Dienstag hatte Schwedens Außenministerin Ann Linde es als politische Entscheidung bezeichnet, wenn die Grenzen zu ihrem Land geschlossen blieben.

Schweden Auch die Reise nach Schweden fängt für viele mit Dänemark an. Seit dem 25. Mai ist der Transitverkehr dort wieder erlaubt. Personen mit festem Wohnsitz zum Beispiel in Deutschland dürfen durch Dänemark fahren, wenn sie etwa Urlaub in Schweden oder auf Sylt machen wollen. Das gilt als „anerkennungswürdiger Grund“ für die Einreise, der bei Kontrollen belegt werden muss. Eine Alternative kann die Anreise nach Schweden per Fähre etwa von Kiel, Rostock oder Travemünde sein, die Strecken werden weiterhin befahren. Flüge aus Deutschland in Richtung Stockholm oder Göteborg gibt es momentan kaum und wenn, dann lediglich ab Frankfurt. Darüber hinaus besteht in Schweden bis vorläufig zum 15. Juni ein Einreiseverbot - dies gilt jedoch nicht für Länder der EU und der Europäischen Freihandelszone.

Norwegen Mit einem Sommerurlaub in den norwegischen Fjorden dürfte es nach jetzigem Stand schwierig werden. Die norwegischen Grenzen sind für Ausländer ohne konkreten Grund seit über zwei Monaten dicht. Norweger dürfen in ihre Heimat zurückkehren, müssen dann aber zunächst für zehn Tage in Quarantäne. Erst Mitte Mai hatte die Regierung mitgeteilt, dass Norwegen-Urlauber damit rechnen müssten, dass das Einreiseverbot bis zum 20. August bestehen bleibt. Bis zum 20. Juli will man sich in Oslo jedoch anschauen, ob man die Grenzen für Reisende aus „einzelnen anderen naheliegenden europäischen Ländern“ öffnen könnte. Der Status für deutsche Urlauber ist also: abwarten.

Kroatien Das stark vom Tourismus abhängige Land an der Adria mit seiner langen, buchtenreichen Küste und den vielen Inseln dringt energisch auf eine Öffnung der europäischen Grenzen. Es geht mit eigenem Beispiel voran: Seit 9. Mai dürfen Ausländer, die eine Unterkunftsbuchung vorweisen können, ohne Corona-Test und ohne Quarantäne-Auflagen einreisen. Dasselbe gilt für Ausländer, die geschäftlich unterwegs sind, zu einem Begräbnis reisen oder eine Immobilie oder ein Boot in Kroatien besitzen. Die Behörden arbeiten zudem an neuen Regeln, die zu große Menschenansammlungen an den Stränden verhindern sollen.

Bulgarien Das Urlaubsland am Schwarzen Meer rüstet sich für eine Sommersaison unter Corona-Auflagen. An den langen Badestränden stehen die Liegestühle bereits in großen Abständen. Dosierspender mit Desinfektionsmitteln sollen zum Standard gehören. Die Hotels können bereits heimische Touristen aufnehmen. Bulgarien vereinbarte mit Griechenland und Serbien bereits die Öffnung der gemeinsamen Grenzen für den Straßenverkehr: ab 1. Juni soll es für Reisende keine verpflichtende 14-tägige Quarantäne wegen des Coronavirus mehr geben. Doch Bulgariens Fremdenverkehr hängt zum großen Teil von Auslandsflügen ab, über die es noch keine Klarheit gibt.

Flugreservierungen Weil Eurowings und Lufthansa wissen, dass viele Kunden Sorge haben, dass ein gebuchter Flug doch nicht stattfinden kann, erlauben sie kostenloses Umbuchen. Dies bedeutet, dass Urlauber einen Flug beispielsweise im August buchen können, falls es aber am Ziel erneut einen Corona-Ausbruch gibt, lässt sich umbuchen. Dies war bisher nur bei viel teureren Tickets möglich.

Veranstaltungsreisen Große Veranstalter wie Tui, FTI, DER Tour und viele Kreuzfahrtanbieter bieten seit Kurzem großzügigere Regeln für das Stornieren neu gebuchter Reisen, um unsichere Kunden zu locken. Allerdings gibt es bei einer Absage in der Regel nur einen Gutschein für eine Reise, kein Bargeld. „Das sind für die Kunden interessante Angebote“, sagt Ute Dallmeier, Leiterin des First Reisebüros in Mönchengladbach, „aber sie müssen sich die Details anschauen“.

Neue Reisewarnung? Falls es zu neuen Reisewarnungen käme, könnten Urlauber eine gebuchte Tour absagen und hätten Anspruch auf Rückzahlung des Geldes. Schwieriger wäre es, falls warnende Reisehinweise so schwammig formuliert wären, dass sie kein Stornorecht ergeben.

Reise-Rückkehr Außenminister Heiko Maas hat mehrfach betont, der Staat werde keine erneute große Rückholaktion starten, falls Urlauber erneut im Ausland „stranden“. Da der Flugverkehr zu allen großen Zielen langsam anfängt, dürfte eigentlich die Rückkehr sicher sein. Unklar ist aber, was passiert, wenn ein Bürger im Ausland sich mit Covid-19 infiziert. Die ärztliche Versorgung sei gesichert, erklärt der Deutsche Reiseverband. Aber ein garantierter Rückflug (in Quarantäne) ist damit nicht gemeint.

