Corona-Lockerungen : Urlaub in Österreich - was erlaubt ist und was nicht

Urlaub in Österreich - was erlaubt ist und was nicht

Düsseldorf Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die meisten europäischen Staaten aufgehoben. Ein Sommerurlaub im Ausland ist also wieder planbar - auch in Österreich. Trotzdem sollten Reisende die aktuellen Corona-Regelungen kennen. Der Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden – diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um. Besonders interessant ist Österreich als südliches Nachbarland, mit beliebten Ferienregionen wie Tirol, dem Salzburger Land oder Kärnten. Welche Regelungen gelten dort?

Das österreichische Ischgl mit seinen Après-Skibars gilt als Brennpunkt für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und Teilen Europas. Nach Angaben österreichischer Behörden waren zeitweise 40 Prozent aller Fälle im Inland auf Ischgl zurückzuführen. Auch viele deutsche Touristen haben sich nach ihrer Überzeugung in Ischgl angesteckt.

Wie steht es um die Einreise nach Österreich?

Es kann aber sein, dass Reisende darauf angesprochen werden, wo sie sich in den vergangenen zehn Tagen aufgehalten haben. Dann müssen sie glaubhaft machen, dass sie nur in den oben aufgeführten Ländern oder in Österreich waren – zum Beispiel über einen Buchungsbeleg oder einen Meldezettel. Die Einreise aus den übrigen Ländern ist weiterhin nur bei Vorliegen eines Ausnahmegrundes und Mitführen eines aktuellen Gesundheitszeugnisses möglich, das dem Reisenden einen negativen Covid-19-Test attestiert. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Die Kontrollen Österreichs an der Grenze nach Deutschland sind aufgehoben. In Grenznähe können aber noch stichprobenartige Kontrollen stattfinden.