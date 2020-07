Corona-Lockerungen : Sommerurlaub in Österreich: Was erlaubt ist und was nicht

Das Lesachtal in Kärnten (Archiv). Foto: dpa-tmn/Anita Arneitz

Düsseldorf Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben. Ein Sommerurlaub im Ausland ist also wieder planbar - auch in Österreich. Trotzdem sollten Reisende die aktuellen Corona-Regelungen kennen. Der Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieser Text wird regelmäßig aktualisiert.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden – diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um. Besonders interessant ist Österreich als südliches Nachbarland, mit beliebten Ferienregionen wie Tirol, dem Salzburger Land oder Kärnten. Welche Regelungen gelten dort?

Das österreichische Ischgl mit seinen Après-Skibars gilt als Brennpunkt für die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und Teilen Europas. Nach Angaben österreichischer Behörden waren zeitweise 40 Prozent aller Fälle im Inland auf Ischgl zurückzuführen. Auch viele deutsche Touristen haben sich nach ihrer Überzeugung in Ischgl angesteckt.

Wie steht es um die Einreise nach Österreich?

Für Deutsche gibt es keine Einreisebeschränkungen. Eine Ausnahme sind Reisende aus dem Kreis Gütersloh: Sie müssen seit laut Auswärtigem Amt seit dem 29. Juni ein ärztliches Attest mitbringen, das ein negatives Corona-Testergebnis belegt. Diese Bescheinigung darf nicht älter als vier Tage sein.

Grundsätzlich ist die Einreise aus allen EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Portugal und Schweden, sowie aus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, der Schweiz und Vatikan wieder ohne Einschränkungen möglich.

Es kann aber sein, dass Reisende darauf angesprochen werden, wo sie sich in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten haben. Dann müssen sie glaubhaft machen, dass sie nur in den oben aufgeführten Ländern oder in Österreich waren - zum Beispiel über einen Buchungsbeleg oder einen Meldezettel. Die Kontrollen Österreichs an der Grenze nach Deutschland sind aufgehoben. In Grenznähe finden aber stichprobenartige Kontrollen statt.

Flugzeuge aus Nordrhein-Westfalen dürfen weiterhin in Österreich landen. „Landeverbote aus Nordrhein-Westfalen wird es aktuell nicht geben“, teilte das Gesundheitsministerium in Wien mit. Die Situation würde laufend neu bewertet. An Flughäfen in der Alpenrepublik würde Gästen aber Fieber gemessen.

Welche Corona-Auflagen gelten in Österreich im Alltag?

Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis, Seil- und Zahnradbahnen, Reisebussen und Innenbereichen von Ausflugschiffen, im Gesundheitsbereich einschließlich Apotheken und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne zugewiesenen Sitzplatz getragen werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht bei Dienstleistungen, wenn ein Ein-Meter-Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder keine andere Schutzmaßnahmen vorhanden sind.

Kinder unter sechs Jahren brauchen keine Maske zu tragen. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen MNS tragen können (zum Beispiel Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, Angststörungen oder mit fortgeschrittener Demenz, Kinder mit ADHS, Asthma) sind ebenfalls ausgenommen.

Können in Österreich wieder Hotels, Geschäfte oder Restaurants besucht werden?

Restaurants, Bars und Cafés sind geöffnet, ebenso Hotels und andere Unterkünste. Büfetts sind mit besonderen hygienischen Vorkehrungen erlaubt. Restaurantgäste dürfen mit maximal vier Personen an einem Tisch sitzen.

Die österreichischen Seilbahnen sind inzwischen wieder in Betrieb, dürfen aber nur mit Maske benutzt werden.

Mitte Juni berichtete der ADAC, das österreichische Tourismusministerium wolle in fünf Pilotregionen Mitarbeiter, die in der Gästebetreuung tätig sind, vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen, um den Gästen Sicherheit zu geben. Die Sperrstunde in der Gastronomie liegt bei 1 Uhr.

Wo gibt es Reise-Informationen über Österreich gebündelt?

Hier lesen Sie mehr zu...

(grof)