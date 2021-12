Nach Lockdown gilt 2G : Diese Regeln gelten für den Urlaub in Österreich

Das Lesachtal in Kärnten in Österreich (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Anita Arneitz

Düsseldorf Der landesweite Lockdown wurde am 13. Dezember für Geimpfte und Genesene aufgehoben. Doch es gelten weiterhin starke Einschränkungen im Freizeitbereich. Hier gibt es die Bestimmungen im Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen auch nach der Ferienzeit um. Besonders interessant ist Österreich als südliches Nachbarland, mit beliebten Ferienregionen wie Tirol, dem Salzburger Land oder Kärnten. Welche Regelungen gelten dort?

Wie ist die Corona-Lage in Österreich?

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich zuletzt bei 422,3 (10. Dezember 2021). Sie liegt damit also momentan in etwa so hoch wie in Deutschland. Die Impfquote liegt in Österreich bei 67,5 Prozent. Aktuell gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Wie steht es um die Einreise nach Österreich?

Personen, die nach Österreich einreisen, müssen den Nachweis einer Impfung (nicht älter als 270 Tage) oder einer Genesung (Infektion innerhalb der vergangenen sechs Monate) vorlegen. Wichtig für Menschen, die mit dem Vakzin von ohnson & Johnson geimpft wurden: Sie brauchen ab dem 3. Januar den Nachweis einer Zweitimpfung. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen – dabei gelten ausschließlich PCR-Tests, Antigen-Schnelltests werden nicht anerkannt. Der PCR-Test darf nicht länger als 72 Stunden zurückliegen.

Die Nachweispflicht gilt für alle Einreisenden ab zwölf Jahren.

Was gilt bei der Durchreise?

Die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp ist ohne Einschränkungen möglich. Tanken oder der Besuch einer Toilette werden in der Regel geduldet. Es ist jedoch mit Verzögerungen an den Grenzen zu rechnen. Transitreisende sind von der elektronischen Registrierung und der Testnachweispflicht ausgenommen.

Bei Kurzaufenthalten unter 24 Stunden benötigen Reisende einen Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Corona-Tests.

Welche Corona-Auflagen gelten in Österreich im Alltag?

Der landesweite Lockdown in Österreich ist am 12. Dezember aufgehoben worden – allerdings nicht im ganzen Land. So hat etwa die Stadt Wien bereits angekündigt, dass Gastronomie und Hotellerie erst eine Woche später wieder Gäste empfangen dürfen. Davon abgesehen gilt in Hotels und anderen Unterkünften, Restaurants und Cafés, im Sport- und Freizeitbereich und bei körpernahen Dienstleistungen (wie Friseur) die 2G-Regel. Corona-Tests (weder Antigen- noch PCR-Test) gelten als Nachweis. In sämtlichen öffentlichen Bereichen gilt in geschlossenen Räumen eine FFP2-Maskenpflicht. In der Gastronomie gilt ab 23 Uhr eine Sperrstunde.

Welche Regeln müssen für die Rückreise nach Deutschland beachtet werden?

Grundsätzlich gilt für Deutsche eine Reisewarnung, da die Bundesregierung seit 14. November fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiete einstuft. Für Rückkehrende aus Österreich (aktuell mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee) gilt in Deutschland also eine zehntägige Quarantäne-Pflicht, von der man sich frühestens am fünften Tag freitesten kann. Zusätzlich zur digitalen Einreiseanmeldung ist bereits vor der Einreise nach Deutschland ein Corona-Test (PCR- oder Antigen-Schnelltest) verpflichtend. Geimpfte und Genesene sind von der Test- und Quarantäne-Pflicht befreit.

Wo gibt es Reise-Informationen über Österreich gebündelt?

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen. Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission gibt es ebenfalls Informationen. Auch das Bundesministerium für Soziales, Pflege und Konsumentenschutz informiert. Außerdem hat Österreich eine Corona-Ampel eingeführt, die über das Infektionsrisiko in bestimmten Regionen und auch über eventuelle örtliche Maßnahmen informiert.

