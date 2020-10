Corona-Lockerungen : Urlaub in Italien - diese Regeln gelten für Reisende

Touristen und Einheimische nehmen am Strand vom Gardasee ein Sonnenbad (Symbol-/Archivbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Die Corona-Zahlen steigen wieder, für viele Länder gibt es Reisewarnungen – für Italien nicht. Trotzdem sollten Reisende die aktuellen Corona-Regelungen kennen. Der Überblick.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden – diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

Die Corona-Lage in Italien, das viele Todesopfer zu beklagen hat, hat sich inzwischen zwar verbessert. Aber aktuell steigen auch dort die Zahlen wieder. Das 60-Millionen-Einwohner-Land registrierte am 20. Oktober etwas unter 10.000 Neuansteckungen. Die höchsten Werte hatten die Lombardei und Kampanien im Süden des Landes. Regionale Schwerpunkte sind die Lombardei, gefolgt von Piemont, Emilia-Romagna und Venetien. In Italien gilt derzeit noch der Notstand, denn das Land war besonders hart von den Auswirkungen der Corona-Krise getroffen. Italien hat die Tracing-App schon länger als Deutschland: Seit dem 8. Juni gibt es „Immuni“, die ein mögliches Wiederauftreten der Infektionen durch Sars-Cov2 und dessen Verbreitung eindämmen soll.

Die norditalienische Lombardei plant wegen drastisch steigender Corona-Zahlen nächtliche Ausgangsverbote, die am Donnerstag, 22. Oktober, beginnen sollen. Nach Medienberichten sollten die Bürger dort zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ihr Haus nur noch aus wichtigem Grund - wie Arbeit oder Krankheit - verlassen dürfen. Die Lombardei, die auch bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr stark betroffen war, habe eine solche Verschärfung der Maßnahmen bei der Regierung in Rom beantragt, schrieb die Zeitung „Corriere della Sera“.

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza teilte am Montagabend mit, er sei grundsätzlich einverstanden mit „restriktiveren Maßnahmen“ in der Region. Rom hatte am Wochenende einige Anti-Corona-Maßnahmen verschärft. Regierungschef Giuseppe Conte betonte jedoch, ein nationaler Lockdown wie im Frühjahr solle vermieden werden. Einige Regionalpolitiker kritisierten das Vorgehen Roms als zu zögerlich.

Wie steht es um die Einreise nach Italien?

Laut Auswärtigem Amt ist seit dem 3. Juni 2020 die Einreise aus dem EU/Schengen-Raum und Großbritannien ohne Gründe und ohne Quarantänepflicht gestattet. Für Einreisende aus Griechenland, Malta, Spanien, Kroatien und Frankreich Es gibt zwar noch Einschränkungen im internationalen Flug-, Zug-, Bus-, Fährverkehr, der Flugverkehr wird aber allmählich wiederaufgenommen. An Flughäfen und Häfen, aber auch bei der Einreise im Überlandverkehr werden Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt. Mit dem Zug sind Reisen zwischen Deutschland und Italien sowohl über Österreich als auch über die Schweiz möglich. Die einzelnen Verbindungen können der Webseite der Deutschen Bahn entnommen werden. Die Fernbusse von Flixbus fahren seit dem 18. Juni 2020 wieder zwischen Italien und Deutschland. Der Betrieb italienischer Kreuzfahrtschiffe wurde zum 15. August wieder aufgenommen. Das Anlegen und der Aufenthalt von unter ausländischer Flagge fahrenden Kreuzfahrtschiffen in italienischen Häfen ist mit Einschränkungen wieder möglich.

Welche Corona-Auflagen gelten in Italien im Alltag?

Seit dem 8.Oktober gilt in Italien eine landesweite Maskenpflicht. Ausgenommen sind Kinder bis zum Alter von sechs Jahren, auch beim Sport muss keine Maske getragen werden.Verstöße können mit Geldstrafen in Höhe von 400 bis 1000 geahndet werden. Es gelten Abstandsregeln von 1 bis 2 Metern zwischen Personen. Oft gibt es Temperaturmessungen vor dem Betreten von Einrichtungen wie Behörden, Museen oder Geschäften. Bei zu hoher Temperatur darf die Person nicht eintreten, unter Umständen wird auch die staatliche Gesundheitsbehörde informiert. Für den Zutritt zu vielen Einrichtungen ist Händedesinfektion mit dem dort zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel Pflicht.

Sind in Italien Strände und Parks wieder offen?

Die Strände sind laut Reise-Webseite der EU-Kommission wieder offen. Für Touristen sollen, so berichtet der ADAC online, dort allerdings Abstandsregeln gelten. Auch von Vorab-Buchungen ist dort die Rede.

Können wieder Hotels, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Unter Einhaltung strenger Infektionsschutz- und Hygieneauflagen dürfen Hotels, Geschäfte, Bars und Restaurants wieder öffnen. Der Grad der Öffnung ist regional unterschiedlich. So sind etwa im Zentrum von Rom viele Unterkünfte noch geschlossen. An den Küsten bereiten sich zahlreiche Hotels weiter darauf vor, die erforderlichen Hygieneregeln und Vorschriften zum Abstandhalten etwa beim Essen und beim Sonnen umzusetzen. Büfetts sind verboten. In Restaurants und Cafes gilt eine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz muss mitgebracht werden. Desinfektionsmittel müssen überall bereitstehen. In einigen Geschäften besteht die Pflicht, Einweghandschuhe zu tragen. Diese werden bereitgestellt. Es darf Fieber gemessen und der Zutritt ab einer Körpertemperatur von 37,5 Grad verweigert werden.

Was gilt in Kultur und Sport?

Kulturelle und soziale Veranstaltungen an öffentlichen oder privaten Orten können ab dem 15. Juni unter Einhaltung spezifischer Teilnehmerzahlen und Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Die Aufführungen müssen mit vorab zugewiesenen Sitzplätzen mit ausreichend Abstand stattfinden. Es gilt eine maximale Anzahl von 1000 Zuschauern für Shows im Freien und von 200 Personen für Aufführungen in geschlossenen Räumen.

Bei Museen ist zum Beispiel eine Buchung des Besuchs vorab wichtig. Dort dürfen wie bei anderen Sehenswürdigkeiten weniger Menschen als normalerweise gleichzeitig hinein.

Der Zugang zu Parks, Villen, Spielplätzen und öffentlichen Gärten ist gestattet. Auch sportliche Freizeitaktivitäten im Freien sind erlaubt, der Abstand von mindestens zwei Metern für die sportliche Aktivität und mindestens ein Meter für jede andere Aktivität muss aber eingehalten werden. Zunächst weiter unmöglich sind Tanzveranstaltungen aller Art, sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Ebenso Messen und Kongresse sind bis auf weiteres ausgesetzt. Schulen, Kindergärten und Universitäten bleiben in ganz Italien auch noch geschlossen.

Wo gibt es Reise-Informationen über Italien gebündelt?

Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission können Touristen ihr Zielland eingeben und herausfinden, welche Corona-Bestimmungen dort zu beachten sind. Trotz der Grenzöffnungen unterscheiden diese sich von Land zu Land teilweise stark. Auch das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen.

