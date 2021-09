Lissabon und Algarve sind Hochinzidenzgebiet : Lage entspannter - das sind die Regeln für Portugal

Kaum Menschen sind an dem sonst belebten Strand zu sehen. Das Robert Koch-Institut hat Portugal als Virusvariantengebiet eingestuft - und so treten etliche deutsche Touristen eilig die Rückreise an. Wer aus Portugal zurück in die Bundesrepublik kommt, muss 14 Tage in Quarantäne und kann sich nicht freitesten lassen. Foto: dpa/Vasco Célio

Düsseldorf In Portugal sind die Corona-Zahlen zuletzt gesunken, nur die Hauptstadt Lissabon und die Algarve gelten noch als Hochinzidenzgebiet. Wir geben einen Überblick darüber, welche Regeln in dem Urlaubsland gelten und was Reisende beachten müssen.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um. Interessant als Urlaubsland ist Portugal mit seinen schönen Städten und Stränden. Welche Regelungen gelten dort?

Wie steht es um die Einreise nach Portugal?

Portugal galt bis Anfang Juli als Virusvarianten-Gebiet. Inzwischen sind die Zahlen allerdings so weit gesunken, dass nur noch Lissabon und die Algarve Hochinzidenzgebiet gelten. Die landesweite Inzidenz liegt bei knapp 160, in Lissabon über 200 und an der Algarve über 370 (Stand: 19. August). Deswegen gibt es vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung für Portugal. EU-Bürger aus Orten mit einer Corona-Inzidenz unter 500, so wie in Deutschland, dürfen weiterhin nach Portugal einreisen.

Welche Dokumente werden bei der Portugal-Einreise benötigt?

Ein negativer Antigen-Schnelltest (48 Stunden) oder ein PCR-Test (72 Stunden) muss vorliegen. Genesene und Geimpfte müssen bei einer Einreise keinen Test vorlegen, es reicht ein Nachweis über eine Impfung oder eine überstandene Infektion. Reisende, die das Festland Portugals besuchen möchten, müssen für die Einreise auf dem Luftweg eine elektronische Reiseanmeldung ausfüllen.

Auf den Azoren müssen Reisende bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen einen Test am 6. und am 12. Tag nach dem ersten Test machen. Die Weiterreise auf eine andere Azoreninsel ist nur mit negativem Testergebnis möglich. Zudem muss 72 Stunden vor der Einreise auf die Azoren ein Fragebogen online ausgefüllt werden, bei dem der Reisende einen Barcode erhält, den er bei Einreise vorzeigen muss.

Für Reisen nach Madeira und die Azoren gilt das Vorliegen eines negativen PCR-Tests als Voraussetzung. Zudem müssen sich auf Madeira Reisende, die bei Einreise einen Test machen, bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne. Einreisende müssen vor der Ankunft auf Madeira eine Gesundheitserklärung abgeben.

Was muss ich bei einer Rückkehr aus Portugal nach Deutschland beachten?

Für Reiserückkehrer gilt mittlerweile eine generelle Testpflicht. Das geht aus einer Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Damit muss jeder Urlauber über sechs Jahren unabhängig vom Einreiseweg negativ getestet oder nachweislich geimpft oder genesen sein. Aufgrund der Einstufung der Regionen Lissabon und Algarve als Hochinzidenzgebiet der gibt es für Reiserückkehrer in Deutschland zwar eine grundsätzliche 10-tägige Quarantäne-Pflicht, man kann sie jedoch durch einen Test beziehungsweise einen Impfnachweis bei der Einreiseanmeldung umgehen. Hier geht es zur Einreiseanmeldung. Für Rückkehrer aus den anderen Regionen gilt nur die Nachweispflicht, nicht die Quarantänepflicht.

Welche Corona-Auflagen gelten in Portugal im Alltag?

In Portugal wurden seit 1. August langsam die Beschränkungen gelockert. Die nächtliche Ausgangssperre wurde landesweit aufgehoben. Die Öffnungszeiten von Restaurants, Geschäften und sonstigen Einrichtungen grundsätzlich nicht mehr beschränkt, die Kapazitätsgrenzen gelten aber weiterhin. AM Wochenende und an Feiertagen können die Innenbereiche von Restaurants nur besucht werden, wenn ein Impfnachweis oder ein negativer Test vorliegt. Dasselbe gilt an jedem Wochentag auch für touristische Unterkünfte. Generell gibt es eine Maskenpflicht im Freien, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern nicht einzuhalten ist. Verstöße werden mit Bußgeldern bis zu 500 Euro bestraft.

Können wieder Hotels, Museen, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Hotels können gebucht werden, Bars und Gaststätten eingeschränkt besucht werden. Auch Museen und Parks sind geöffnet. Der Strandbetrieb wurde mit einem Ampelsystem aufgenommen, es gilt Maskenpflicht beim Zu- und Abgang. Im Freien gilt allerdings seit dem 13. September keine Maskenpflicht mehr - etwa beim Spaziergang an der Promenade. Menschenansammlungen sind weiterhin verboten. Private Feiern sowie der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum bleiben untersagt, Bars und Diskotheken geschlossen.

Wo gibt es Reise-Informationen über Portugal gebündelt?

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen. Zudem gibt es Informationen zu Reisen nach Madeira und den Azoren auf den Seiten der jeweiligen Behörden. Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission gibt es ebenfalls Informationen. Auch die portugiesische Regierung informiert laufend aktuell.

