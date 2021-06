Geimpft, Genesen, Getestet : Österreich hat gelockert – Diese Regeln gelten für Touristen

Auch das Lesachtal in Kärnten könnten in Österreich bald wieder Touristen erkunden. Foto: dpa-tmn/Anita Arneitz

Düsseldorf Ein Urlaub im Nachbarland ist wieder möglich. Die Regierung hat die scharfen Corona-Auflagen gelockert, was auch den Tourismus wieder ankurbeln soll. Ab Sonntag ist das Land zudem kein Risikogebiet mehr. Hier gibt es die Regeln und Bestimmungen im Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um. Besonders interessant ist Österreich als südliches Nachbarland, mit beliebten Ferienregionen wie Tirol , dem Salzburger Land oder Kärnten. Welche Regelungen gelten dort?

Wie ist die Corona-Lage in Österreich?

Das Land meldet immer weniger Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit landesweit bei 25,6 (Stand: 9. Juni) – und damit auf einem ähnliches Niveau wie derzeit in Deutschland. Das Auswärtige Amt stuft das gesamte Land ab Sonntag nicht mehr als Risikogebiet ein. Dennoch wird von touristischen Reisen weiterhin abgeraten.

Wie steht es um die Einreise nach Österreich?

Welche Corona-Auflagen gelten in Österreich im Alltag?

Diese Regeln gelten für den Urlaub in Italien

Kein Risikogebiet mehr : Diese Regeln gelten für den Urlaub in Italien

Mit einem aktuellen negativen Testergebnis (PCR-Test 72 Stunden, Antigentest 48 Stunden, erfasster Selbsttest 24 Stunden) oder einer Impfung können Urlauber zudem wieder in Hotels einchecken und Restaurants besuchen. Auch Veranstaltungen sind wieder möglich. An allen öffentlichen Orten ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Zudem gilt eine Maskenpflicht. Bei körpernahen Dienstleistungen ist zudem die Vorlage eines aktuellen PCR- oder Antigen-Tests erforderlich. Ab 24 Uhr gilt eine Sperrstunde in Restaurants. Innen- wie Außengastronomie sind geöffnet. Geschäfte haben ebenfalls unter Auflagen geöffnet.