Urlaubsplanung für den Sommer : Ohne Quarantäne nach Griechenland

Ein Eisverkäufer raucht eine Zigarette während er am Strand von Salamis auf Kundschaft wartet. Archivfoto. Foto: dpa/Thanassis Stavrakis

Athen Griechenland hat Mitte April die Einreiseregeln gelockert - seit dem 19. April müssen Urlauber nicht mehr in Quarantäne. Mitte Mai soll es weitere Lockerungen geben. Trotzdem gelten strenge Regeln, ein Urlaub ist also nur mit Einschränkungen möglich. Ein Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Welche Abstandsregeln gelten? Dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

In Griechenland liegt die 7-Tage-Inzidenz weiterhin über der kritischen Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am stärksten von der Pandemie betroffen sind Athen und Thessaloniki, die Insel Euböa sowie Teile der Peloponnes. Wegen der steigenden Zahlen gilt Griechenland immer noch als Risikogebiet, von unnötigen Reisen rät das Auswärtige Amt ab. Trotzdem empfängt das Land wieder Urlauber aus anderen EU-Staaten ohne Quarantänepflicht.

Wie ist die Einreise nach Griechenland geregelt?

Spätestens 24 Stunden vor der Abfahrt müssen alle Einreisenden ein Online-Formular der griechischen Zivilschutzbehörde ausfüllen, in dem Angaben wie Name, Wohnort, Flugnummer, Telefonnummern von Kontaktpersonen und Adresse in Griechenland gemacht werden müssen. Schickt man das korrekt ausgefüllte Formular ab, erhält man einen QR-Code, der bei der Einreise vorgezeigt werden muss. Kann kein Code vorgezeigt werden, ist mit einer Geldbuße von 500 Euro zu rechnen.

Die Einreise ist nur mit einem negativen PCR-Test möglich, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Die Bescheinigung muss eine Diagnose auf Englisch, Name, Adresse und Pass/Personalausweisnummer enthalten. Alternativ kann ein Nachweis über eine Impfung gegen Corona vorgelegt werden, die zweite Impfung muss aber mindestens 14 Tage zurückliegen.

Bis vor Kurzem mussten Einreisende eine siebentägige Quarantänepflicht einhalten, jetzt wurde sie allerdings unter bestimmten Bedingungen aufgehoben: Reisende aus Deutschland und anderen EU-Staaten, wenn sie über die Flughäfen Athen, Thessaloniki, Heraklion, Chania, Korfu, Kos, Mykonos, Rhodos oder Santorin einreisen, müssen nicht in Quarantäne. Auf dem Landweg gilt das für die Grenzen über Kulata-Promachonas und Nymfaia (beide Bulgarien). Alle anderen Reisenden müssen eine siebentägige Quarantäne einhalten.

Welche Corona-Auflagen gelten in Griechenland im Alltag?

Die griechische Regierung hat den landesweiten Lockdown vorerst bis zum 14. Mai verlängert. Das gesamte Land ist in verschiedene Risikozonen eingeteilt, in denen unterschiedliche Maßnahmen greifen - je nach Schwere der Lage. Obwohl die Angaben auf griechisch sind, kann man sich über die Risikozonen auf dieser Karte informieren. Dunkelrote Gebiete sind besonders belastet, rote Gebiete liegen im Mittelbereich und in orangefarbenen Gebieten fallen die Inzidenzwerte.

Unabhängig von der Risikozone gilt im gesamten Land eine Ausgangssperre von 23 bis 5 Uhr. Das Tragen einer Maske ist in öffentlichen und geschlossenen Räumen Pflicht.

Außerdem ist das Reisen innerhalb des Landes stark eingeschränkt. Kreuzfahrtschiffe und Sportboote dürfen Griechenland nicht anlaufen, Flüge innerhalb des Landes sind nur aus beruflichen, gesundheitlichen oder familiären Gründen erlaubt. Bis zum 14. Mai sind Fahrten außerhalb des Regionalbezirkes verboten (außer aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen).

Können wieder Hotels, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Campingplätze, Jugendherbergen, Ferienwohnungen und Hotels dürfen öffnen, darüber entscheidet der jeweilige Betrieb selbst. Seit Anfang Mai dürfen Restaurants, Cafés und andere Lokale wieder ihre Außenbereiche öffnen. Die Sperrstunde tritt um 22.45 Uhr in Kraft. Ab dem 15. Mai will Griechenland auch wieder den regulären Tourismus öffnen. So sollen unter anderem große Hotelanlangen und Sehenswürdigkeiten wieder öffnen. Beschäftigte im Tourismus sollen in Griechenland vorrangig geimpft werde.

Was gilt für Sport- und Kulturveranstaltungen?

Sport ist nur im Freien in der Nähe der Wohnung mit Haustier, einzeln oder bis zu drei Personen erlaubt. Am Wochenende darf man mit dem Auto auch weiter wegfahren, um Sport zu machen. Kultureinrichtungen sind weiterhin geschlossen, Lockerungen sind aber in Sicht.

Was muss bei der Rückkehr nach Deutschland beachtet werden?

Seit dem 30. März müssen Flugreisende vor Reiseantritt ein negatives Testergebnis vorweisen, unabhängig von dem Land, in dem der Urlaub stattgefunden hat. Die Tests müssen bei einer Teststelle im Ausland frühestens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland erfolgen. Das Testergebnis muss mindestens zehn Tage nach Einreise aufbewahrt werden und gegebenenfalls den Behörden vorgelegt werden.

Wo gibt es Reise-Informationen über Griechenland gebündelt?

Auf der Webseite der EU-Kommission können Touristen ihr Zielland eingeben und herausfinden, welche Corona-Bestimmungen dort zu beachten sind. Trotz der Grenzöffnungen unterscheiden sich diese von Land zu Land teilweise stark. Auch das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen.

