Corona-Lockerungen : Urlaub in Frankreich - diese Regeln gelten für Reisende

Fast ganz Frankreich gilt als Risikogebiet. In Marseille (Foto) sind aktuell auch Gaststätten geschlossen. Foto: dpa-tmn/Bernd F. Meier

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Europa steigen vor den Herbstferien wieder – auch in Frankreich. Fast das gesamte Land gilt als Risikogebiet. Der Überblick.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Sind Strände dort zugänglich? Welche Abstandsregeln gelten, und dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um - gerade für Frankreich mit Urlaubshochburgen wie der Côte d’Azur und der Bretagne interessieren sich zahlreiche Reisende.



Gibt es derzeit Reisewarnungen für Frankreich? Ja. Für fast alle Regionen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen. Ausnahmen sind die Regionen Grand-Est und Corse (Insel Korsika). Auch für die Überseeregionen Französisch-Guayana, St. Martin, Guadeloupe und La Réunion gilt die Warnung.

Für für heimkehrende Urlauber aus diesen Regionen gilt eine Testpflicht auf das Coronavirus. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben.

Wie läuft die Einreise nach Frankreich für Urlauber ab? Die Einreise aus Deutschland, den EU- und Schengenstaaten sowie Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaat und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien sowie Nordirland ist seit 15. Juni 2020 wieder uneingeschränkt möglich. Frankreich kontrolliert jedoch seine EU-Binnengrenzen bis Ende Oktober 2020 weiter.

Nach Angaben des Auwärtigen Amtes sind bei der Einreise aus Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay ebenfalls keine besonderen pandemiebedingten Einreisebeschränkungen zu beachten. Bei Einreise aus anderen Staaten ist neben der Erklärung zum Einreisegrund eine Selbsterklärung zur Covid-19-Symptomfreiheit erforderlich sowie gegebenenfalls eine häusliche Isolierung.

Für die französischen Übersee-Départements gilt Folgendes: Die zweiwöchige Quarantänepflicht wurde am 10. Juli abgeschafft. Ab diesem Datum tritt das Gesetz über das Ende des gesundheitlichen Notstands in Kraft, das die Durchführung von Covid-19-Tests innerhalb von 72 Stunden vor Abflug in die oben genannten Überseegebiete verbindlich vorschreibt.

Beispielsweise müssen Reisende nach Guadeloupe, Martinique, St. Martin, St. Barthélémy La Réunion und Französisch-Polynesien. bei Abflug ein negatives Covid-19-Testergebnis, das nicht älter als 72 Studen ist, vorlegen sowie eine Selbsterklärung zur Symptomfreiheit. Anderenfalls kann die Reise nicht angetreten werden.

Welche Corona-Regeln gelten im Alltag in Frankreich? In Frankreich gilt eine Gesichtsmaskenpflicht für Reisende ab elf Jahren in Flugzeugen, Zügen, Bussen, Bahnhöfen, Flughäfen, Bushaltestellen, Taxis und Sammeltaxis. Verkehrsunternehmen müssen ermöglichen, dass ausreichend Abstand in Transportmitteln, an Flughäfen und ähnlichen Einrichtungen eingehalten wird, und sicherstellen, dass Desinfektionsmittel bereitsteht. Wegen steigender Infektionszahlen hat Frankreichs Regierung Ende Juli den örtlichen Behörden mehr Spielraum bei der Maskenpflicht gegeben.

Um die Ausbreitung von Covid-19 einzuschränken, könnten die Präfekturen nun die Maskenpflicht auf öffentliche Plätze ausdehnen, erklärte Gesundheitsminister Olivier Véran am Freitag. Diese Entscheidung könne vor Ort je nach Gesundheitslage getroffen werden. So gibt es zum Beispiel in Paris und den umliegenden Départemen sowie in Straßburg und Marseille eine Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet.

Sind Strände und Parks in Frankreich wieder offen, gibt es Großveranstaltungen? Öffentliche Räume (also Parks, Gärten, Strände, Seen und so weiter) sind in Frankreich grundsätzlich wieder geöffnet, es sei denn, es ist nicht möglich, die Abstandsregeln zu gewährleisten oder die Verbreitungszahlen des Coronavirus lassen einen Öffnung nicht zu.

Das gilt aktuell für Marseille (Bouches-du-Rhône), Bordeaux (Gironde) und Guadeloupe. Hier sind auch alle Gaststätten seit dem 28. September geschlossen.

Landesweit dürfen keine Großveranstaltungen mit über 5000 Teilnehmern stattfinden. Ungeordnete Versammlungen im öffentlichen Raum oder in der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen von über zehn Personen sind untersagt.

Wo gibt es die Information gebündelt? Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission können Touristen ihr Zielland eingeben und herausfinden, welche Corona-Bestimmungen dort zu beachten sind. Trotz der Grenzöffnungen unterscheiden diese sich von Land zu Land teilweise stark. Auch das Auswärtige Amt informiert.

