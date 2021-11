Corona-Pandemie : Das sind die Regeln für Urlaub in Dänemark

Das sind die Regeln für Urlaub in Dänemark

In Dänemark gelten keine strengen Regeln mehr, ab 1.September soll die Maskenpflicht ganz wegfallen. Foto: dpa-tmn/Jens Büttner

Düsseldorf Dänemark gilt nicht als Risikogebiet. Die Impfquote in dem Land ist so hoch, dass seit dem 10. September beinahe alle Einschränkungen aufgehoben wurden. Die aktuellen Regeln im Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Dänemark ist bei den Urlaubern aus Deutschland sehr beliebt: Im Jahr 2018 wurden rund 15,5 Millionen Übernachtungen deutscher Touristen in Dänemark gezählt.