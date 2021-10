Sinkende Fallzahlen : Hawaii empfängt ab November wieder Touristen

Blick von oben auf den Strand am Hanauma Bay State Park auf der hawaiianischen Insel Oahu. (Archivfoto) Foto: dpa-tmn/Verena Wolff

Honolulu Vor zwei Monaten hatte der hawaiianische Gouverneur Reisende noch gebeten, die Urlaubsinsel zu meiden. Damals stieg die Zahl der Neuinfektionen deutlich an, die Krankenhäuser waren überlastet.

Der US-Staat Hawaii begrüßt ab dem 1. November wieder Urlauber und Geschäftsreisende. Gouverneur David Ige erklärte am Dienstag, die Fallzahlen und Hospitalisierungsraten erlaubten diesen Schritt. Seit Ende August ging die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Inseln von 900 auf zuletzt 117 zurück.

„Ich denke, dass wir alle ermutigt sind durch das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, nämlich den anhaltenden Trend zu niedrigeren Fallzahlen“, sagte Ige bei einer Zeremonie zur Eröffnung einer neuen Flughafeneinrichtung in Kailua-Kona. „Unsere Krankenhäuser kommen besser zurecht, und wir haben weniger Corona-Patienten.“ Das Gesundheitssystem habe funktioniert und nun könne die wirtschaftliche Erholung vorankommen.