Urlaub im Impf-Korridor : Griechenland und Israel schließen Tourismusabkommen für Geimpfte ab

Jerusalem Gegen das Coronavirus geimpfte Griechen und Israelis sollen schon bald im jeweils anderen Land uneingeschränkt Urlaub machen können. Allerdings hinkt Griechenland mit dem Impfen weit hinterher.

Die Regierungen von Israel und Griechenland schlossen am Montag ein Tourismusabkommen, durch das eine Art Impf-Korridor zwischen beiden Ländern geschaffen werden soll. "Wir müssen jenen das Reisen erleichtern, die einen Impfnachweis vorlegen können", sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis auf einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Kollegen Benjamin Netanjahu in Jerusalem .

In Kraft treten soll die Vereinbarung laut Mitsotakis, sobald ein "signifikanter Teil der Bevölkerung geimpft wurde" und Reisebeschränkungen zwischen beiden Ländern aufgehoben sind. Der griechische Regierungschef verwies auch auf die bereits weit fortgeschrittene Impfkampagne in Israel. "Ich hoffe, so bald wie möglich israelische Touristen in Griechenland willkommen heißen zu dürfen", fügte er hinzu.