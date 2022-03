Corona-Pandemie : Das sind die Regeln für Urlaub in Frankreich

Düsseldorf Die Corona-Fallzahlen in Frankreich haben ihren Höhepunkt Ende Januar erreicht und sinken seitdem. Ab dem 14. März treten zahlreiche Lockerungen in Kraft. Der Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Sind Strände dort zugänglich? Welche Abstandsregeln gelten, und dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um - gerade für Frankreich mit Urlaubshochburgen wie der Côte d’Azur und der Bretagne interessieren sich zahlreiche Reisende.

Welche Corona-Regeln gelten im Alltag in Frankreich?

Gastronomiebetriebe im Außenbereich, auch nicht-essentielle Geschäfte, Museen, Konzertsäle, Sporthallen, Vergnügungsparks, Freibäder, Sportstadien und ähnliche Veranstaltungsorte sind mit Einschränkungen geöffnet. Aktuell gilt in Restaurants, Cafés, Einkaufzentren, Einrichtungen der Alten- oder Krankenpflege, sowie in Flugzeugen, Zügen und Bussen (für beides ausgenommen Nahverkehr) außerdem für alle Personen ab dem Alter von 16 Jahren die Pflicht, einen „pass vaccinal“ mit sich zu führen. Dies ist ein Nachweis über die vollständige Impfung gegen oder Genesung von einer COVID-19-Infektion. Personen zwischen 12 und 15 Jahren benötigen lediglich einen „pass sanitaire“. Damit genügt neben dem Nachweis einer Impfung oder einer Genesung auch ein aktueller negativer Test auf eine COVID-19-Infektion.

Ab dem 14. März treten in Frankreich zahlreiche Lockerungen in Kraft. Die Pflicht zum Vorzeigen des „pass vaccinal“ soll genau wie die Maskenpflicht in Innenräumen entfallen. Im öffentlichen Verkehr hingegen soll die Maskenpflicht weiterhin bestehen bleiben. Außerdem soll der „pass sanitaire“ für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Altersheimen notwendig sein. Das kündigte Premierminister Jean Castex an.