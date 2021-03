Strenge Corona-Maßnahmnen : Einreise nach Frankreich - diese Regeln gelten aktuell

Menschen sitzen am Ufer der Seine in Paris. Foto: dpa/Lewis Joly

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Europa steigen wieder – auch in Frankreich ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Das gesamte Land gilt als Risikogebiet, die Einreise wird an den EU-Binnengrenzen kontrolliert. Der Überblick.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Sind Strände dort zugänglich? Welche Abstandsregeln gelten, und dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um - gerade für Frankreich mit Urlaubshochburgen wie der Côte d’Azur und der Bretagne interessieren sich zahlreiche Reisende.

Gibt es derzeit Reisewarnungen für Frankreich?

Ja. Für alle Regionen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen. Auch für die Überseeregionen Französisch-Guayana, St. Martin, Guadeloupe, Saint-Barthélemy und La Réunion gilt die Warnung.

Wie läuft die Einreise nach Frankreich für Urlauber ab?

Die Einreise aus Deutschland, den EU- und Schengenstaaten sowie Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaat und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien sowie Nordirland ist möglich. Frankreich kontrolliert jedoch seine EU-Binnengrenzen bis Ende April 2021 weiter. Einreisende aus diesen Ländern müssen einen höchstens 72 Stunden vor Reisebeginn vorgenommenen negativen PCR-Test vorweisen. Wer auf dem Luft-/Land- oder Seeweg aus diesen Ländern einreist, muss zudem eine Erklärung zur Symptomfreiheit abgeben. Ausnahmen von der Testpflicht gelten für Einreisen auf dem Landweg von weniger als 24 Stunden Dauer und in einem Umkreis von weniger als 30 Kilometer vom eigenen Wohnort, für beruflich veranlasste Reisen, deren Dringlichkeit oder Häufigkeit solche Tests nicht zulassen und für berufliche Reisen von im gewerblichen Straßenverkehr Tätigen. Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist mit geeigneten Dokumenten nachzuweisen.

Welche Corona-Regeln gelten im Alltag in Frankreich?

Es gilt landesweit eine bußgeldbewehrte Ausgangssperre von 18 bis 6 Uhr. Regional können zusätzliche Ausgangsbeschränkungen gelten. Bestimmte Ausnahmetatbestände können in dringenden Fällen und unter Mitführung einer Ausgangsbescheinigung geltend gemacht werden. Landesweit besteht für alle Personen ab 11 Jahre eine strafbewehrte Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen (z.B. Flughäfen, Bahnhöfe, Banken, Geschäfte). Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und in einigen Städten, wie in Paris oder Marseille, im ganzen Stadtgebiet.

Wie sind Gastronomie, Hotels und Geschäfte geöffnet?

Mit den harten Ausgangsbeschränkungen ist auch fast das gesamte öffentliche Leben lahm gelegt. Entsprechend haben Gastronomiebetriebe, Museen, Konzertsäle, Sporthallen, Vergnügungsparks, Diskotheken und ähnliche Veranstaltungsorte momentan geschlossen.

Wo gibt es die Information gebündelt?

Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission können Touristen ihr Zielland eingeben und herausfinden, welche Corona-Bestimmungen dort zu beachten sind. Trotz der Grenzöffnungen unterscheiden diese sich von Land zu Land teilweise stark. Auch das Auswärtige Amt informiert.

