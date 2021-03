Kein touristischer Aufenthalt : Strenge Einreiseregeln in Dänemark

Ein Schild weist Passanten in der Fußgängerzone von Kopenhagen darauf hin, Abstand zueinander zu halten. Foto: dpa/Steffen Trumpf

Düsseldorf Auch Dänemark ist stark von Corona betroffen. Ein touristischer Aufenthalt ist im deutschen Nachbarland derzeit nicht gestattet, die Einreise stark eingeschränkt. Die aktuellen Regeln im Überblick.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden – diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Dänemark ist bei den Urlaubern aus Deutschland schwer beliebt: Im Jahr 2018 wurden rund 15,5 Millionen Übernachtungen deutscher Touristen in Dänemark gezählt.

Wie steht es um die Einreise nach Dänemark?

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Dänemark wird, mit Ausnahme von Midtjylland, aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt. Grönland und die Färöer weisen nur geringe Infektionszahlen auf und werden daher nicht als Risikogebiet eingestuft. Einreisen nach Grönland sind für Touristen jedoch bis 18. April 2021 nicht möglich. Die Ausreise aus Grönland ist weiterhin grundsätzlich möglich. Es wird ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests zur Einreise benötigt. Für Reisen auf die Färöer gilt, dass ausländische Reisende ohne dortigen Wohnsitz nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes einreisen dürfen. Reisenden wird empfohlen, innerhalb von drei Tagen vor der Einreise einen PCR-Test vornehmen zu lassen.

Ausländer ohne Wohnsitz in Dänemark dürfen nur bei Nachweis eines wichtigen Grundes nach Dänemark einreisen. Einreisen zu touristischen Zwecken werden nicht gestattet. Dies gilt auch für deutsche Ferienhaus- oder Bootsbesitzer. Ausländer, die aus einem wichtigen Grund nach Dänemark einreisen, wie zum Beispiel Warentransport, dürfen die Quarantäne zur Wahrnehmung des anerkannten Zwecks verlassen. Weiterhin haben sich alle Einreisende einer 10-tägigen häuslichen Quarantäne (Selbstisolation) zu unterziehen, die frühestens vier Tage nach der Einreise durch einen weiteren, negativ ausfallenden PCR-Test verkürzt werden kann. Für Fragen zum Thema Einreise nach Dänemark hat die dänische Polizei eine Hotline unter +45 7020 6044 (Mo-Mi 8-16 Uhr, Do 8-15 Uhr, Fr 8-14 Uhr) eingerichtet.

Welche Dokumente werden bei der Dänemark-Einreise benötigt?

Reisende müssen einen gültigen Reisepass oder Personalausweis vorlegen können. Für Einreisende - per Flugzeug, über Land und See - gilt bis einschließlich 5. April 2021 grundsätzlich die Pflicht, bei der Einreise einen negativen Covid-19-Test (PCR-Test oder Antigentest) vorzulegen, der maximal 24 Stunden vor Einreise vorgenommen wurde.

Über welche Grenzen kann ich nach Dänemark einreisen?

Die Einreise über die deutsch-dänische Landgrenze ist derzeit nur an folgenden Straßenübergängen möglich: Fröslee, Krusau, Pattburg und Sæd rund um die Uhr, Pebersmark im Zeitraum 10 bis 18 Uhr, nur für Fußgänger außerdem Skomagerhus im Zeitraum 10 bis 18 Uhr. Es werden verstärkt Kontrollen durchgeführt.

Welche Corona-Auflagen gelten in Dänemark im Alltag?

Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in öffentlich zugänglichen Gebäuden, Supermärkten, im Einzelhandel und in Freizeiteinrichtungen. Kinder bis 12 Jahre sind von der Regelung ausgenommen. Es gilt zudem eine Abstandsregelung von einem Meter zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

Können wieder Hotels, Museen, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Bis einschließlich 5. April gilt im gesamten Land Dänemark ein Teillockdown gegebenenfalls mit regionalen Unterschieden. Restaurants und Cafés dürfen nur Speisen zum Mitnehmen anbieten. Einkaufszentren, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, körpernahe Dienstleistungen verboten. Seit dem 1. März darf der Einzelhandel -mit Ausnahme von Einkaufszentren und Geschäften mit einer Verkaufsfläche von mehr als 5.000 m²- wieder öffnen. Freizeiteinrichtungen, die Aktivitäten an der frischen Luft anbieten (z.B. Zoos, Vergnügungsparks) dürfen ebenfalls unter Auflagen wieder öffnen. Sportliche Aktivitäten an der frischen Luft sind in Gruppen von bis zu 25 Personen erlaubt.

Es gilt grundsätzlich ein Verbot von Versammlungen von mehr als fünf Personen. Für Zusammenkünfte Zuhause gilt die Empfehlung, diese ebenfalls auf maximal fünf Personen zu beschränken.

Wo gibt es Reise-Informationen über Dänemark gebündelt?

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen. Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission gibt es ebenfalls Informationen. Auch die dänische Regierung informiert laufend aktuell.

