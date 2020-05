Nach Videokonferenz der EU-Außenminister : Maas erwartet Aufhebung von weltweiter Reisewarnung Mitte Juni

Heiko Maas (SPD), Außenminister, steigt in ein Flugzeug der Luftwaffe, um nach Luxemburg zu fliegen. Archivfoto. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Bundesaußenminister Heiko Maas hatte sich im „ZDF“-Morgenmagazin vor Beratungen mit mehreren europäischen Amtskollegen zuversichtlich gezeigt, Wege für einen Sommerurlaub in beliebten Reiseländern zu finden.

Er hoffe, dass ein Urlaub nach dem 15. Juni wahrscheinlich werde, sagte Maas am Montag nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Bulgarien, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien und Zypern. Es sei aber noch zu früh zu sagen, in welchen Ländern am ehesten ein Sommerurlaub möglich sein werde. Ohnehin dürfe sich niemand der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zu Reisen geben werde, wie es vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie üblich gewesen sei.

Bis Mitte Juni gilt wegen der Corona-Pandemie noch eine weltweite Reisewarnung, die Maas danach in „Reisehinweise“ verändern will.

Die deutsche Reisewirtschaft hat die von Außenminister Heiko Maas (SPD) in Aussicht gestellte Aufhebung der Reisewarnung für Ziele in Europa begrüßt. „Die Rückkehr zu einer spezifischen Betrachtung der Verhältnisse in den jeweiligen Ländern ist ein sehr guter Ansatz“, erklärte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, am Montag nach einer Videokonferenz mit Maas. Dies sei „ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um für Urlauber und die Reisewirtschaft eine Perspektive einer Wiederaufnahme des Reiseverkehrs zu geben“.

Nach Angaben des DRV deutete Maas in dem Gespräch mit Verbandspräsident Fiebig an, dass für einzelne Länder - je nach Entwicklung der Pandemie - möglicherweise sogar schon vor diesem Termin die Reisewarnung überprüft werden könnte. Zudem könne sich Maas auch bilaterale Vereinbarungen mit beliebten Urlaubsländern außerhalb der Europäischen Union vorstellen, „so dass auch hier im Sommer das Reisen in diese Länder möglich werden könnte“, erklärte der DRV.

Fiebig versicherte dem Minister demnach, dass die Gesundheit für Reiseveranstalter und Reisebüros „oberste Priorität“ habe und dass die aus dem Alltag bereits erprobten Hygiene- und Abstandsregeln auch im Urlaub umgesetzt werden müssten. Dafür habe der DRV gemeinsam mit anderen Verbänden Konzepte vorgelegt, wie dieses von der Buchung im Reisebüro über das Einsteigen ins Flugzeug, dem Bustransfer bis hin zum Aufenthalt im Hotel erfolgen könne.

Diese Maßnahmen und mögliche Einschränkungen am Urlaubsort müssten dem Kunden auch deutlich kommuniziert werden, „damit klar ist, dass Urlaub in diesem Jahr anders als sonst ablaufen wird“.

(anst/AFP/Reuters )