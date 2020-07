3,6 Milliarden Dollar : UNO fordert zusätzliche Corona-Hilfen

New York Die Vereinten Nationen werfen reichen Ländern mangelnde Unterstüzung armer Weltregionen in der Corona-Krise vor. Die UN fordert zusätzliche Mittel im Kampf gegen die Pandemie.

„Es besteht die ernste Gefahr von mehrfachen Hungersnöten im Laufe dieses Jahres und zu Beginn des kommenden Jahres. Wir müssen jetzt investieren, um das zu verhindern", sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in New York.

Neben Somalia, Südsudan, Jemen und Nigeria, die bereits von Nahrungsmittelknappheit betroffen seien, äußerte sich Lowcock zunehmend besorgt über die Lage im Sudan, in Simbabwe sowie in Haiti. Die UNO rechnet in den kommenden Monaten mit einem Höhepunkt der Pandemie in den ärmsten Ländern der Welt. Wenn das Virus nicht unter Kontrolle gebracht werde, könnten nach UN-Prognosen 1,67 Millionen Menschen in 30 einkommensschwachen Ländern sterben.