Der Gesundheitsminister und die Abstandsregel : Spahn in voll besetztem Fahrstuhl erwischt

Spahn und Kollegen im Uniklinikum Gießen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Gießen Jens Spahn hat am Dienstag die Uniklinik in Gießen besucht. Der Bundesgesundheitsminister hat sich dabei in den sozialen Medien Ärger und Spott zugezogen. Grund dafür ist ein Foto, das ihn in einem vollbesetzten Aufzug zeigt.

Das Foto vom Besuch, das im Netz kursiert, zeigt unter anderem Spahn, den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Kanzleramtsminister Helge Braun (beide CDU) sowie den hessischen Sozialminister Kai Klose (Grüne), die sich - mit Mundschutzmasken - in der Gießener Uniklinik in einen Fahrstuhl drängen.

Ein Twitter-Nutzer reagierte auf das Foto und wandte sich an das Polizeipräsidium Mittelhessen: „Hallo @Polizei_MH, ich möchte eine Straftat melden“, schrieb der Nutzer und verwies auf das Abstandsgebot. „Danke für den Hinweis - der Sachverhalt wird derzeit überprüft“, lautete die Reaktion des Polizeipräsidiums ebenfalls auf Twitter.

Polizeisprecher Jörg Reinemer bestätigte dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage, dass man dem Hinweis nachgehe. Möglicherweise gebe es Ausnahmen vom Abstandsgebot. Vielleicht „ging es in dem Moment auch nur so“, sagte Reinemer.

Auch Spahn reagierte auf den Tweet: „Ganz klar: das geht besser. Auch mit Mundschutz Abstand halten. Und das nächste Mal einfach die Treppe nehmen“, schrieb der Bundesgesundheitsminister.

