Präsenzunterricht : Gericht bestätigt vorläufig Corona-Impfpflicht an US-Universität

Bloomington Damit ein Präsenzunterricht, Laborarbeit und Freizeitangebote für Studierende wieder möglich sind, will eine Universität im US-Bundesstaat Indiana nur Geimpfte auf den Campus lassen.

Ein Gericht hat die Impfpflicht gegen Covid-19 an einer US-Universität vorläufig für rechtmäßig befunden. Zwar erkenne das Gericht die bedeutende Freiheit der Studierenden an, unerwünschte medizinische Behandlungen zu verweigern, aber die Verfassung des Landes der Indiana University erlaube das Vorgehen der Universität mit Blick auf das legitime Interesse für die öffentliche Gesundheit, hieß es in dem Urteil. Acht Studierende hatten argumentiert, dass die Impfpflicht ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit und Autonomie verletze. Ihr Anwalt kündigte am Montag Berufung an.