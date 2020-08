Corona-Anstieg in Europa : Ungarn sperrt Urlauber ab September aus

Budapest Schlechte Nachrichten für Plattensee-Fans: Weil die Infektionszahlen in Europa steigen, wird die ungarische Regierung ihre Grenzen für ausländische Touristen schließen.

Ungarn schließt angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Ausland vom 1. September an seine Grenzen für ausländische Touristen. Das gab die Regierung in Budapest am Freitag bekannt. Einreisen dürfen nur noch ungarische Staatsbürger, Ausländer müssen dazu einen triftigen Grund angeben. Die meisten neuen Infektionen in Ungarn seien aufgrund von Ansteckungen im Ausland festgestellt worden, sagte Regierungssprecher Gergely Gulyas.