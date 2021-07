Wegen Pandemie : 23 Millionen Kinder weltweit haben Routine-Impfungen verpasst

Ein Säugling bekommt bei einer Vorsorgeuntersuchung in der Praxis von einem Kinderarzt eine Impfung mit einer Spritze (Archivfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Genf Rund 23 Millionen Kinder weltweit haben laut einem UN-Bericht wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr keine Routine-Impfungen gegen andere Krankheiten erhalten. WHO und Unicef warnen nun vor einem deutlichem Anstieg potenziell tödlicher Krankheiten.

Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Donnerstag mitteilten, verpassten insgesamt 23 Millionen Kinder im vergangenen Jahr wegen der Krise grundlegende Impfungen . Das ist die höchste Zahl seit 2009. Die Gefahr einer Ausbreitung von ansonsten durch Impfung vermeidbaren, potenziell aber tödlichen Krankheiten sei groß, warnten die UN-Organisationen.

Ausgangssperren, geschlossene Gesundheitseinrichtungen und andere Beschränkungen hätten im vergangenen Jahr für einen deutlichen Rückgang der Routine-Impfungen gesorgt, hieß es in dem Bericht. Viele Eltern hätten zudem Kliniken und Praxen gemieden, weil sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hatten.

Insgesamt 17 Millionen Kinder, die vor allem in Konflikt- oder unterversorgten Gebieten leben, erhielten vermutlich im vergangenen Jahr keine einzige Impfung. Besonders stark gingen laut WHO und Unicef die Routine-Impfungen in Südostasien zurück.