Nach umstrittenen Corona-Äußerungen : Tübingens OB Palmer bekommt Morddrohungen

Tübingen/Stuttgart Nach seiner umstrittenen Äußerung über den Umgang mit Corona-Patienten erhält Tübingens Oberbürgermeister Palmer Morddrohungen. Polizei und Staatsanwaltschaft seien informiert, so Palmer.

Palmer hatte zum Umgang mit hochbetagten Corona-Kranken gesagt: „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“ Viele Grünen-Mitglieder machten sich daraufhin für einen Parteiausschluss stark. Am Montag entzog ihm die Parteispitze jegliche Unterstützung. An diesem Freitag berät der baden-württembergische Grünen-Vorstand über Ordnungsmaßnahmen. Ein Parteiausschlussverfahren gilt als unwahrscheinlich.