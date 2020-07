Umfrage in Corona-Krise : Merkel, Söder und Scholz schneiden gut ab - Laschet eher nicht

Angela Merkel im Gespräch mit Markus Söder und Armin Laschet beim Bund-Länder-Gipfel am 12. März. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin In der Corona-Krise haben laut einer neuen Umfrage vor allem Angela Merkel, Markus Söder und Olaf Scholz an Gunst in der Bevölkerung gewonnen. Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident schneidet hingegen nicht so gut ab.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) haben für ihre Corona-Politik den größten Rückhalt in der Bevölkerung. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar für die „Bild am Sonntag“ hervor.

Demnach erhält die Kanzlerin für ihren Kurs in der Corona-Krise eine Durchschnitts-Schulnote von 2,4. Zwei Drittel der Befragten, insgesamt 67 Prozent, sind der Meinung, dass sie ihre Arbeit „gut“ oder „sehr gut“ macht. Söder kommt auf eine Durchschnittsnote von 2,6, (57 Prozent bewerten seine Arbeit mit „sehr gut“ oder „gut“), Scholz erreicht eine 2,8 (42 Prozent).

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird mit einer 2,9 bewertet, 43 Prozent halten seine Arbeit für „gut“ oder „sehr gut“. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) liegt weit dahinter: Er erhält für seine Arbeit eine 3,5 (18 Prozent). CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kommt auf eine Durchschnittsnote 3,7, nur 11 Prozent bewerten ihre Arbeit in der Corona-Krise als „gut“ oder „sehr gut“.

