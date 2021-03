Weniger Bewegung, mehr Bildschirm : Psyche leidet laut Umfrage im zweiten Lockdown mehr

Berlin Die Ergebnisse sind eindeutig: Mehr als 70 Prozent der Menschen in Deutschland geben bei einer Befragung an, die jetzige Situation als bedrückend zu empfinden. Das bedeute aber nicht automatisch eine Depression, erklärt ein Psychiater.

Der zweite Lockdown schlägt deutlich mehr Menschen in Deutschland auf die Psyche als der erste vor einem Jahr. Das geht aus einer Sondererhebung des „Deutschland-Barometers Depression“ hervor, für das Mitte bis Ende Februar rund 5100 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren repräsentativ online befragt wurden. Fast drei Viertel (71 Prozent) der Bundesbürger gaben dabei an, die Situation im zweiten Lockdown als bedrückend zu empfinden. Im Vergleich dazu waren es im Frühjahr 2020 weniger als zwei Drittel (59 Prozent) der Befragten, heißt es in der Erhebung, die von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und der Deutsche Bahn Stiftung in Auftrag gegeben wurde. Der erste Lockdown begann am 22. März 2020 und wurde bereits von Ende April an nach und nach aufgehoben.