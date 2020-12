Umfrage : Mehrheit der Deutschen hat keine finanziellen Einbußen durch Corona-Pandemie

Berlin Laut einer Umfrage halten zwei Drittel der Deutschen ihre wirtschaftliche Situation trotz der Corona-Krise für gut. Die Mehrheit der Befragten denkt zudem, dass die Regierung in der Lage ist, die wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen.

In einer Umfrage des Bankenverbandes, über die der „Tagesspiegel“ am Freitag berichtete, gaben 76 Prozent an, von der Krise bislang kaum oder gar nicht finanziell betroffen zu sein. Demnach sind sogar deutlich mehr Menschen zufrieden als in den Vorjahren.