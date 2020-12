Altersgruppen und Übersterblichkeit : Das sagen die Corona-Sterbezahlen

Aus 14.434 Nägeln besteht ein Kunstwerk in Schwäbisch Gmünd. Jeder Nagel repräsentiert einen Toten, der an oder mit Corona bis zum 22. November 2020 gestorben ist. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Fast 90 Prozent der an und mit Covid-19-Verstorbenen sind älter als 70 Jahre. Dabei macht diese Gruppe nur 13 Prozent von der Gesamtzahl der übermittelten Corona-Fälle aus. Auch die Übersterblichkeit ist wieder gestiegen.

Mit fast 1000 Verstorbenen hat die Zahl der täglichen Todesfälle in der Corona-Pandemie am Mittwoch einen traurigen Höhepunkt erreicht. Darin enthalten waren zwar mehr als 150 Nachmeldungen aus Sachsen und weitere verzögert weitergegebene Daten aus verschiedenen Bundesländern, der grundsätzliche Trend über die Wochen hinweg aber ist eindeutig – die Zahl der Toten steigt kontinuierlich an, am Donnerstag waren es 698.

Immer dienstags wertet das Robert-Koch-Institut (RKI) die bis dahin gezählten Todesfälle demographisch aus. Berücksichtigt werden laut RKI Patienten, die unmittelbar an Covid-19 gestorben sind, aber auch diejenigen, die infiziert waren, aber auch an einer Vorerkrankung litten, so dass die Todesursache nicht eindeutig belegbar ist. Die überwiegende Zahl der Fälle gehört aber zur ersten Gruppe. Besonders betroffen sind nach wie vor in erster Linie die Hochbetagten. An diesem Dienstag waren 19.663 von 22.435 (also 87,64 Prozent) an und mit Covid-19-Verstorbenen älter als 70 Jahre, der Altersdurchschnitt lag bei 83 Jahren.

Wie betroffen diese Alterskohorte ist, wird noch augenscheinlicher, wenn man den Anteil der über 70-Jährigen an der Gesamtzahl der übermittelten Covid-19-Fälle berücksichtigt – er liegt bei nur 13 Prozent. Schaut man sich die einzelnen Altersgruppen genauer an, ergibt sich folgendes Bild: Bei den über 90-Jährigen wurden bis Dienstag bislang 4757 Todesfälle übermittelt, bei den 80- bis 89-Jährigen waren es 10.260, bei den 70- bis 79-Jährigen 4646, bei den 60- bis 69-Jährigen 1842, bei den 50- bis 59-Jährigen 667, bei den 40- bis 49-Jährigen 174, bei den 30- bis 39-Jährigen 50, bei den 20- bis 29-Jährigen 27. Bei den unter 20-Jährigen wurden dem RKI bislang insgesamt zwölf Tote gemeldet, die Fälle werden aber noch genauer überprüft. Im Geschlechterverhältnis dominieren klar die Männer, von denen je nach Altersgruppe doppelt bis dreimal so viele betroffen sind wie Frauen. Nur bei den 80 bis 89-Jährigen ist das Verhältnis beinahe ausgeglichen.

Einmal wöchentlich liefert das RKI auch Daten zur sogenannten Exzess-Mortalität oder Übersterblichkeit. Diese besagt, ob in einem bestimmten Zeitraum mehr Menschen als üblich gestorben sind. Basis dafür ist das europäische Euromomo-Projekt (European monitoring of excess mortality for public health action), in das 26 Staaten ihre Daten einpflegen. In Deutschland existieren bislang nur regionale Systeme, ein bundesweites Monitoring ist ab 2021 geplant. Laut RKI war in der ersten Phase der Pandemie, vor allem im April, die Übersterblichkeit stark angestiegen, insbesondere in der Gruppe der über 64-Jährigen, aber auch bei den 15- bis 64-Jährigen. Deutlich höhere Werte als in Deutschland wurden in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz und im Vereinigten Königreich registriert. Ab Mai gingen die Zahlen überall zurück, um dann ab September wieder anzuziehen. Laut RKI sei eine deutliche Übersterblichkeit vor allem in der Gruppe der über 45-Jährigen festzustellen.

Auch auf der Seite des Statistischen Bundesamtes werden die täglichen Sterbefallzahlen registriert, allerdings mit einem gewissen zeitlichen Verzug. Im März 2020 ist im Vergleich kein auffälliger Anstieg der Sterbefallzahlen im Vergleich zum März des Vorjahres (monatsweise Betrachtung) erkennbar. Im April lagen die Sterbefallzahlen allerdings deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre; ab Anfang Mai bewegten sich die Sterbefallzahlen wieder etwa im Durchschnitt, mit der Ausnahme eines hitzeassoziierten Anstiegs im August. Im September stiegen die Sterbefallzahlen dann wieder auf fünf Prozent über den Durchschnitt der Vorjahre 2016 bis 2019 an. Da die Zahl der Toten in den vergangenen Wochen stark angestiegen ist und damit gerechnet werden muss, dass dies vorläufig so bleibt, wird die Übersterblichkeit wohl noch zunehmen. In Belgien, Frankreich, der Schweiz, Italien und Spanien ist im Herbst bereits eine noch deutlichere Übersterblichkeit zu verzeichnen.